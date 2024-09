WDR-Sport Kögel mit Tor und Vorlage - Leverkusen schlägt Essen Stand: 21.09.2024 15:50 Uhr

Die Frauen von Bayer 04 Leverkusen haben nun auch offiziell den ersten Saisonsieg gefeiert. Bei der SGS Essen holte Bayer 04 dank Matchwinnerin Kristin Kögel einen verdienten Auswärtssieg.

Leverkusen gewann am Samstag am 3. Spieltag der Frauen-Bunesliga in Essen mit 2:0 (0:0). Zwar hatte Bayer 04 bereits am ersten Spieltag gegen den SC Freiburg einen Sieg gefeiert, das Spiel wird aufgrund eines Fehlers der Schiesdrichterin jedoch wiederholt. Leverkusen hat dagegen Einspruch erhoben.

Kristin Kögel (46.) brachte Leverkusen in Führung, Janou Levels erhöhte nach 57 Minuten. Bayer 04 kommt auf vier Zähler aus zwei Spielen. Die SGS Essen ist nach drei Spielen weiter sieglos und steht bei einem Punkt.

Essens Debitzki hat die Führung auf dem Fuß

Das Spiel lief gemächlich an. Erst nach rund einer halben Stunde wurde es in beiden Strafräumen das erste Mal gefährlich. In der 29. Minute hatte Julia Debitzki die Essener Führung auf dem Fuß, schoss aus sechs Metern aber über das Tor.

Kurz vor der Pause kam Leverkusen zur ersten großen Chancen, Caroline Kehrer scheiterte im Eins-gegen-Eins aber an Essens Torhüterin Kim Sindermann. Folglich ging es mit 0:0 in die Kabinen.

Kögel trifft aus der Distanz

Nach Wiederanpfiff blieb es jedoch nicht lange torlos, genauer gesagt nur ein paar Sekunden. Kögel bekam kurz vor dem Strafraum den Ball, täuschte kurz einen Pass an und traf dann mit einem satten Schuss aus 18 Metern ins linke Eck zur Leverkusener Führung (46.).

Essen wirkte sichtlich geschockt und musste elf Minuten später den nächsten Rückschlag hinnehmen. Wieder war Kögel entscheidend beteiligt. Ihre Hereingabe von der rechten Seite fand Levels im Strafraum, die den Ball elegent mitnahm und dann frei vor Sundermann die Keeperin aus sieben Metern überlupfte. Ein sehenswerter Treffer (57.).

Levels sieht Gelb-Rot

Zehn Minuten später war Levels Arbeitstag dann aber unfreiwillig beendet. Die Leverkuserin kam im Zweikampf gegen Essens Angèle Vidal zu spät und sah die Gelb-Rote-Karte (67.).

Nutzen konnte Essen die Überzahl aber nicht. Leverkusen stellte sich clever hinten rein und hielt die Gastgeberinnen so vom eigenen Tor fern. Ernsthafte Chancen auf den Anschlusstreffer erspielte sich die SGS nicht.

Leverkusen empfängt Hoffenheim, Essen muss nach Jena

Für die Werkself geht es bereits am kommenden Freitag (18.30 Uhr) weiter, wenn die TSG Hoffenheim nach Leverkusen kommt. Die SGS Essen ist erst am darauffolgenden Montag (30.09., 18 Uhr) bei Aufsteiger Carl Zeiss Jena gefordert.