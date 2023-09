WDR-Sport Keine Testspiel-Siege für Bochum und Mönchengladbach Stand: 07.09.2023 20:07 Uhr

Der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach haben die Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga für Testspiele genutzt. Einen Sieg konnten beide aber nicht einfahren.

Der VfL Bochum trennte sich am Donnerstag vom VV St. Truiden aus Belgien mit 1:1 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Joselpho Barnes die Belgier 23 Sekunden nach Wiederanpfiff in Führung. Noah Loosli, Neuzugang von den Grasshoppers aus Zürich, traf per Kopf in der 87. Minute zum Ausgleich.

In der Bundesliga trifft der VfL nach der Länderspielpause am 16. September (18.30 Uhr) auf Eintracht Frankfurt.

Borussia Mönchengladbach unterliegt Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach hat am Donnerstag gegen Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen eine Niederlage kassiert und im hessischen Willingen mit 0:1 (0:0) verloren. Justin Njinmah traf in der 85. Minute zum Sieg für Bremen.

Nächster Gegner der Borussia in der Bundesliga ist am 17. September (17.30 Uhr) der SV Darmstadt 98.