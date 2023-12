WDR-Sport Highlights 2024: NRW erwartet ein großes Sportjahr Stand: 30.12.2023 12:07 Uhr

Ob Handball-Highlights, Fußball-EM oder CHIO: An großen Sportevents mangelt es im Jahr 2024 in NRW nicht. wdr.de gibt den Überblick über das kommende Jahr.

Von Michael Buchartz

2024 ist wieder ein Jahr der Großereeignisse - und mit der Fußball-EM findet eines davon auch teilweise in Nordrhein-Westfalen statt. Allgemein kündigt sich in NRW ein großes Sportjahr an. Los geht es schon im Janaur mit den Hanball-Männern, die ihren Europameister suchen. Hier kommt der Überblick von wdr.de

Handball-EM der Männer (10.-28.01.)



Im Düsseldorfer Fußballstadion hoffen die Veranstalter zum Eröffnungsspiel auf einen neuen Zuschauerrekord. Die Vorrunde findet dann nicht in NRW statt. Zur Hauptrunde kehren die Handballer zumindest teilweise zurück - Köln und Hamburg heißen die Spielorte. Danach geht es zur Finalrunde nur noch in der Arena in der Domstadt am Rhein weiter.

Badminton: DM in Bielefeld (01.02 bis 04.02.) & German Open in Mülheim/Ruhr (27.02. bis 03.03.)

Gleich zweimal treffen sich die Badminton-Stars der Szene im späten Winter. Erst steigt in Bielefeld drei Tage lang die die deutsche Meisterschaft, dann kehren sie Ende Februar für die international bekannten German Open ins bevölkerungsreichste Bundesland zurück. Austragungsort ist dort Mülheim an der Ruhr.

ISTAF in Düsseldorf (4.2.)

Aushängeschild des Indoor-Meetings der Leichathleten in Düsseldorf wird Weitspringerin Malaika Mihambo sein. Auch die Stabhochsprung-Konkurrenz ist hochkarätig besetzt, wenn auch mit Arman Duplantis der größte Name fehlt. Die weitere Startliste ist noch nicht klar - aber Leichathletik-Fans müssen sich den Termin rot anstreichen im Kalender.

Bob und Skeleton-WM in Winterberg (19.02. - 03.03.)

Bobbahn in Winterberg

Traditionell erfolgreich sind die deutschen Pilotinnen und Piloten in der Eisbahn. 2024 kommen sie für ihre Weltmeisterschaft ins Sauerland. Auf der Bahn in Winterberg suchen sie beim Bob und Skeleton neue Titelträger. Mit guten Chancen für Deutschland.

DHB-Pokal Final Four in Köln (13./14.04.)

Die Handball-EM war schon zum Finale da, da ziehen Deutschlands beste Handballer nach. Im DHB-Pokal findet das Finalturnier in Köln satt. In der Arena in Deutz gibt es am 13. April die Halbfinals, während am darauffolgenden Tag dann die Entscheidung um den Titel fällt. Titelverteidiger sind die Rhein-Neckar Löwen.

DFB-Pokal der Frauen, Finale in Köln (09. Mai)

Doch Köln kann nicht nur Handball. Feste Tradition ist inzwischen das Finale des DFB-Pokals der Frauen im Stadion des 1. FC Köln. Zum 15. Mal in Folge ist das RheinEnergie-Stadion dann Schauplatz, wenn es um den Titel geht. Auch das Programm kann sich sehehn lassen: Auf den Vorwiesen finden Mädchenfußball-Turniere des Fußballverbandes Mittelrhein statt, dazu kommen viele Mitmachstände beim großen Familienfest der Stadt Köln.

Bundesliga-Finale am 18. Mai

Wer wird neuer Titelträger in der Bundesliga? Schafft es Bayer Leverkusen? Muss der 1. FC Köln absteigen? Und wo landen die anderen NRW-Bundesligisten? All diese Fragen werden am 18. Mai beantwortet, wenn die Bundesliga ihr Saisonfinale feiert. Einen Tag später wissen wir auch um die Auf- und Absteiger in der 2. Bundesliga.

Tag der Amateure (25. Mai)

Eine Woche nach dem Bundesliga-Finale stehen beim Tag der Amateure wieder die Landespokale im Rampenlicht. Das Erste zeigt die Endspiele der jeweiligen Verbände live in seiner großen Konferenz, bevor am Abend der Fokus zum Pokalfinale der Profis in Berlin wandert. In NRW werden an dem Tag drei neue Titelträger gesucht - in Westfalen, am Niederrhein und im Verband Mittelrhein. Es geht auch um die berechtigung für die erste DFB-Pokalrunde.

Rund um Köln (26. Mai) & Münsterland Giro (03.10.)

Wer sich nicht für Fußball, sondern eher für Radsport begeistern kann, sollte sich den 26. Mai und den 03. Oktober in den Kalender schreiben. Mit dem Traditionsrennen "Rund um Köln" steht ein Radsport-Festival am Rhein an. Neben den Profis, die rund 200 Kilometer durch die Hügel des bergischen Landes fahren, stehen wieder tausende Jedermänner bereit, um sich selbst zu testen. Ziel wird wie jedes Jahr der Rheinauhafen in Köln sein.

Das andere Radsport-Highlight ist der Münsterland Giro, der jedes jahr aufs Neue am Tag der deutschen Einheit Zehntausende Anhänger in die Gegend im Norden von NRW lockt. Dort kommt es anders als beim Kölner Rennen oft zum Manssensprint - mit den schnellen Männern der WorldTour-Teams.

Handball CL Final Four in Köln (08./09.06.)

Handball, zum Dritten: Nach der EM und dem DHB Pokal macht dieses Mal die Champions League halt in Köln. Das Final Four um den wichtigsten europäischen Titel im Vereinshandball findet in der Arena in Deutz statt. Ob ein deutsches Team dabei ist, steht noch nicht fest.

EURO (14.06.-14.07.)

Es ist vermutlich das größte Sporthighlight neben den Olympischen Spielen in Paris im Jahr 2024 - die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. In NRW freuen sich Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln auf Fußballfeste und Fans aus ganz Europa. Während in Köln zum Beispiel die deutschen Gruppengegner antreten, darf sich Düsseldorf über den Titel-Favoriten Frankreich freuen und in Gelsenkirchen steigt unter anderem das Top-Duell zwischen Spanien und Italien.

ATP-Turnier in Halle (15.-23.06.)

Parallel zur EURO kommen in NRW die Tennisfans auf ihre Kosten. Beim Rasenturnier in Halle in Westfalen bereiten sich die Stars der Szene auf das große Grand-Slam-Turnier in Wimbeldon vor. Alexander Zverev oder Jan-Lennard Struff verteten die deutschen Farben. Zverev scheiterte bei der letzten Ausgabe erst im Halbfinale am späteren Sieger Alexander Bublik.

CHIO in Aachen (28.-30.06.)

Der CHIO Aachen ist für Anhänger des Pferdesports ein fester Programmpunkt des Jahres. Das weltweit größte Reitturnier findet in der Aachener Soers statt und ist jedes Jahr ein Zuschauermagnet. Springreiten, Voltigieren, Vielseitigkeit und Dressur an einem Ort. 2024 ist der CHIo etwas kürzer, da die Olympischen Spiele in Paris ihre Schatten vorauswerfen. Der WDR ist wieder live dabei.

Martin Fuchs beim CHIO 2023

DFB-Pokal, erste Runde (16.-19.08.)

Die fußballfreie Zeit endet in Deutschland am 16.08., wenn die erste Runde im DFB-Pokal beginnt. Dann heißt es wieder David gegen Goliath, Überraschung ja oder nein? Wewr bekommt die großen Lose und welche Amatuerklubs sind dabei?! Kann es eine Mannschaft aus der unteren Liga so weit bringen wieder der 1. FC Saarbrücken in diesem Jahr?

Bundesliga-Start (23.-25.08.)

Die erste Runde im Pokal ist gespielt, alle Fußballfreunde haben einen Eindruck bekommen von den Bundesligisten. Doch wie läuft der Start in die Liga? Und wer ist eigentlich aus NRW alles dabei? Sicher ist, dass wohl Dortmund und Leverkusen wieder die Meisterschaft als Ziel ausgeben werden. Das Rennen in der Bundesliga für 2024/25 ist eröffnet.