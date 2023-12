NDR-Sport Fußball-EM 2024: Alle Informationen zum Ticket-Verkauf Stand: 02.12.2023 19:13 Uhr

Ab Montag können sich Fußball-Fans wieder für EM-Tickets bewerben. Die meisten Partien für die Euro 2024 stehen nach der Auslosung in Hamburg fest. Fünf Spiele finden im Volksparkstadion statt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ticketverkauf.

Wann kann man wieder Tickets für die Euro 2024 kaufen?

Am 4. Dezember startet die nächste Verkaufsphase für Eintrittskarten. Wie in der ersten Phase stehen rund eine Million Tickets zum Verkauf.

Nach Abschluss der zweiten Verkaufsphase werden von den insgesamt 2,7 Millionen Karten 2,2 Millionen bereits vergriffen sein.

Wo gibt es Eintrittskarten?

Die Eintrittskarten werden in der zweiten Phase an die Fans der qualifizierten Mannschaften über die nationalen Verbände verkauft. Die Tickets wird es nur in digitaler Form geben.

Welche Optionen gibt es für Fans des DFB-Teams?

Für die deutschen Fans gibt es drei Wege: Das größte Kontingent geht an den Fan Club Nationalmannschaft, der laut Verband über rund 55.000 Mitglieder verfügt. Zudem bestand die Möglichkeit, beim DFB einen eigenständig organisierten Fanclub anzumelden. Auch diese bekommen ein festes Kontingent an Tickets.

Eine weitere Option ist eine eigene Turnierregistrierung. Für die Teilnahme an diesem Verfahren ist die Entrichtung von fünf Euro ausschließlich für Kosten des Registrierungs- und Verarbeitungsprozesses erforderlich. Es geht zunächst nur um die drei deutschen Gruppenspiele.

Karten für etwaige Spiele der deutschen Mannschaft in den K.o.-Runden ab dem Achtelfinale kommen erst nach der Gruppenphase in den offenen Verkauf. In allen Fällen erfolgt die Verteilung der Karten nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

Was kosten die Eintrittskarten für die Euro?

Es wird nicht gerade billig. Fans müssen sich auf eine enorme Preisspanne einstellen und teilweise tief in die Tasche greifen. Die günstigsten Eintrittskarten in den regulären Segmenten kosten 30 Euro, die teuersten 1.000 Euro.

Wie viele EM-Spiele finden in Hamburg statt?

Im Volksparkstadion werden fünf EM-Partien ausgetragen.

Was muss der Ticket-Käufer noch wissen?

Pro Person dürfen pro Spiel vier Karten geordert werden. Es ist eine Tauschbörse geplant, der Weiterverkauf der Tickets ist ausschließlich über eine von der UEFA betriebene Plattform möglich. Problem: Diese soll erst im Frühjahr 2024 verfügbar sein. Der Verband weist zudem darauf hin, dass ein Weiterverkauf von Tickets nicht garantiert werden könne. Dieser hängt wie in jedem Markt von der Nachfrage ab.

Zurückgegeben werden können die Tickets laut UEFA nicht. "Falls du in der Verlosung erfolgreich gewesen bist, musst du sämtliche Tickets zahlen, die dir zugeteilt wurden", heißt es. Die Empfehlung lautete deshalb, sich nur für Spiele zu bewerben, die man tatsächlich besuchen möchte. Eine Stornierung sei nicht möglich.

Die EM-Tickets sind bedingt übertragbar. Ist man aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, ein Spiel zu besuchen, kann man sein Ticket an einen Freund oder ein Familienmitglied weitergeben. Die persönlichen Daten des neuen Ticketinhabers müssen der Turnier-Organisation binnen einer bestimmten Frist mitgeteilt werden. Einen Anspruch auf Erstattung der Karte hat man nicht.

Um der angestrebten Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, hat die UEFA eine Vereinbarung mit der Deutschen Bahn getroffen. Fernreisen in der 2. ICE-Klasse kosten für Ticketbesitzer knapp 30 Euro pro Fahrt. Die Tickets selbst gelten rund um die jeweiligen Partien gleichzeitig als Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr.

Die Deutsche Bahn kündigte an, während der EM rund um die Spieltage 10.000 zusätzliche Sitzplätze pro Tag im Fernverkehr anzubieten.

