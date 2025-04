WDR-Sport Handball: Klatsche für Werkselfen in den Bundesliga-Playdowns Stand: 25.04.2025 20:34 Uhr

Bayer Leverkusen hat die erste Runde der Playdowns in der Handball-Bundesliga der Frauen verloren und bangt weiter um den Klassenerhalt.

Nach der 22:30-Niederlage im ersten Spiel der "Best of three"-Serie gegen die Sportunion Neckarsulm am Gründonnerstag verlor Leverkusen auch die zweite Partie am Freitagabend in eigener Halle deutlich mit 21:38 (12:20). Damit muss Bayer in die zweite Runde der Playdowns, der Verlierer steigt in die 2. Liga ab.

Gegner in den entscheidenden Spielen ist der Verlierer der Paarung Buxtehuder SV gegen BSV Sachsen Zwickau. Die zweite Begegnung der beiden Klubs findet am Sonntag (16 Uhr) statt, den ersten Vergleich hatte Zwickau auswärts mit 32:29 für sich entschieden.

Beste Werferin der Partie war Leverkusens Johanna Andresen, die allein neun der 21 Tore beisteuerte. Für Neckarsulm kam Vasiliki Gkatziou auf acht Treffer. In der Hauptrunde hatte Leverkusen in 22 Partien nur einen Punkt geholt und in der Abschluss-Tabelle neun Punkte Rückstand auf den Vorletzten Zwickau.

