WDR-Sport Gladbach mehrere Wochen ohne Koné Stand: 28.03.2024 14:00 Uhr

Borussia Mönchengladbach muss in den nächsten Wochen auf Mittelfeldspieler Manu Koné verzichten.

Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, zog sich der 22-Jährige im Freundschaftsspiel der französischen U23-Auswahl gegen die USA am Montag einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu.

Koné absolvierte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 21 von 30 Pflichtspielen für die Borussia, davon 16 von Beginn an. Gladbach tritt am Samstag gegen den SC Freiburg an.