WDR-Sport Gegen "Vorbild" Frankfurt: Gladbach wohl ohne Kleindienst Stand: 07.02.2025 15:49 Uhr

Borussia Mönchengladbach schielt in der Fußball-Bundesliga auf die Europapokalplätze. Gegen Eintracht Frankfurt droht aber der Topscorer auszufallen.

Von Lukas Thiele

Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini und Hannes Wolf spielen alle nicht mehr für Borussia Mönchengladbach. Dennoch tauchen ihre Namen vor dem Bundesliga-Spiel der Borussia am Samstag (08.02.2025, 18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt noch einmal auf. Sie alle trafen nämlich beim 4:0-Sieg der Gladbacher gegen die Eintracht am 17. April 2021. Das war nämlich der bislang letzte Sieg der Borussia gegen Frankfurt.

Von den darauffolgenden sieben Spielen konnte die Borussia keines mehr gewinnen. Auch das Hinspiel in dieser Saison (0:2) und das Pokalspiel (1:2) gingen an die Eintracht.

Stürmer Kleindienst fraglich

Das darf sich aus Gladbacher Sicht am Samstag natürlich gerne ändern. Allerdings plagen die Borussia Personalsorgen. Besonders ins Gewicht fällt dabei der mögliche Ausfall von Stürmer Tim Kleindienst. "Tim ist fraglich. Es wird knapp", sagte Trainer Gerardo Seoane. Kleindienst, mit zwölf Toren und sechs Vorlagen bester Scorer der Borussia, plagen muskuläre Probleme in der Wade.

Auch Alassane Plea hatte zuletzt mit muskulären Problemem zu kämpfen, für ihn kommt die Begegnung wahrscheinlich noch zu früh. Torwart Jonas Omlin und die MIttelfeldspieler Frank Honorat und Rocco Reitz werden definitiv fehlen.

Seoane blickt "mit einem neidischen Auge" auf Frankfurt

Den kommenden Gegner sieht Seoane unterdessen als eine Art "Vorbild" für die Borussia. "Frankfurt hat die letzten Jahr sehr gut gearbeitet, sowohl auf Trainerebene, aber auch in der Rekrutierung von Spielern. Sie holen immer wieder spannende Spieler, die die guten Verkäufe auch ersetzt haben. Eine interssante Mannschaft mit viel Speed und viel Power", so der Schweizer. "Von dem her schaut man schon mit einem neidischen Auge auf das, was sich in Frankfurt entwickelt hat. Aber man kann das natürlich auch als Inspiration nehmen."

Das bedeutet aber nicht, dass Seone mit der Entwicklung seiner eigenen Mannschaft unzufrieden ist - ganz im Gegenteil. Mit 30 Punkten nach 20 Spielen steht die Borussia auf Rang sieben, nur einen Punkt hinter den Europapokalplätzen. "Wir sind defensiv stabiler und haben zuletzt auch gute fußballerische Varianten gezeigt. Wir halten Führungen, lassen wenig aus Standards zu und haben ein schnelles Umschaltspiel", zählte Seone die Gründe auf. "Wir schauen sehr positiv auf die Entwicklung, auch wenn in der Bundesliga in der Tabelle alles sehr eng zusammen ist. Wir schauen zufrieden auf die Punkteausbeute, aber nicht mehr als das."

Seoane warnt vor Frankfurter Umschaltspiel

Gegen Frankfurt, aktuell Tabellendritter, soll nun der nächste Schritt gelingen. Besonderes Augenmerk hat Seoane dabei auf das Frankfurter Umschaltspiel. "Wir müssen vor allem eine gute Kontersicherung haben, weil sie im Umschaltspiel sehr gefährlich sind", sagte er. "Sie haben viel Tempo. Also wichtig wird sein, die Ballbesitzphasen so fehlerfrei wie möglich zu spielen. Und wenn es Fehler gibt, dann in den Zonen, wo es weniger Gefahr für das Umschaltspiel gibt. Wir werden auch Momente haben, wo wir im Blick stehen und Frankfurt den Ball hat. Und dann ist die Priorität, wenig zuzulassen. Und es hat sich gezeigt, dass wenn wir im Block stehen, unser Defensivspiel sehr viel besser ist."

Das nötige Selbstvertrauen dürfte nach dem 2:1-Sieg beim starken VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag vorhanden sein. Mit Union Berlin, dem FC Augsburg und dem 1. FC Heidenheim trifft die Borussia in den kommenden Wochen nur auf Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Ein Sieg gegen Frankfurt könnte den Europapokal-Hoffnungen der Gladbacher also noch einmal richtig Schwung geben.

Unsere Quellen: