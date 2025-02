46. Ohne personelle Änderungen wird das Spiel fortgesetzt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Eine muntere erste Hälfte mit unterschiedlichen Stärkephasen ist beendet. Nach einem trägen Beginn übernahmen die Hausherren das Ruder und veredelten ihre minutenlange Dominanz mit dem Führungstor durch Kleindienst (26.). Die Freude der Borussen-Anhänger hielt allerdings nur fünf Minuten, dann traf Ekitiké etwas aus dem Nichts zum Ausgleich. In Folge dessen war die SGE die bessere Mannschaft, drängte stärker auf die Führung und traf unter anderem den Pfosten.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Knauffs flache Hereingabe landet nicht beim Mitspieler und wird aus dem Mönchengladbacher Strafraum geklärt.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Nach den ereignisreichen Minuten nimmt sich das Spiel eine kleine Auszeit kurz vor der Pause. Ekitikés Abschluss aus der zweiten Reihe ist viel zu hoch.

42. Michy Batshuayi E. Frankfurt Gelbe Karte für Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt)

Referee Dingert schnappt sich die Streithähne und zeigt ihnen jeweils die Gelbe Karte.

42. Ko Itakura M'gladbach Gelbe Karte für Ko Itakura (Bor. Mönchengladbach)

Itakura und Batshuayi liefern sich abseits des Geschehens ein kleines Tête-à-Tête.

41. Die Gastgeber erarbeiten sich nun etwas Entlastung. Kleindiensts Schuss aus gut 30 Metern wird allerdings nicht gefährlich.

40. Batshuayi zeigt sich nun auch mal und schlägt einen weiten Ball in den Strafraum. Dieser ist leichte Beute für den Schlussmann der nun in Bedrängnis geratenen Borussia.

37. Frankfurts Pfostenknaller! Nun drehen die Gäste völlig auf und sind der Führung nahe. Knauff rennt in die Gefahrenzone und steckt durch zu Ekitiké, der das Leder aus fünf Metern mit der Fußspitze in Richtung des langen Ecks lenkt. Der linke Pfosten verhindert das zweite Gegentor für Mönchengladbach in kürzester Zeit.

36. Hugo Ekitiké hat etwas Blut geleckt und schließt übereifrig am Ende eines temporeichen Angriffs ab, obwohl er mindestens zwei aussichtsreiche Anspielpositionen gehabt hätte. Nicolas hält ohne Probleme.

35. Die Hessen trotzen dem bisherigen Spielverlauf und gleichen mit einer gnadenlosen Effizienz sofort wieder aus. Wir sind mitten in einem spannenden Spiel gelandet.

33. Mario Götze E. Frankfurt Gelbe Karte für Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Götze räumt Stöger im Mittelfeld ab und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

31. Hugo Ekitiké E. Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Hugo Ekitiké

Der schnelle Ausgleich für die Gäste. Die Eintracht setzt sich zum ersten Mal im Spiel vorne fest und schafft es zunächst nicht, sich im Getümmel einen Abschluss zu erarbeiten. Dann fasst sich Larsson ein Herz und zieht von der Strafraumkante drauf. Nicolas wehrt den abgefälschten Schuss mit einer Glanztat an die Latte ab, aber hat das Pech, dass der Abpraller genau vor die Füße von Ekitiké fällt. Der Franzose bedankt sich und trifft mühelos zum Ausgleich.

28. Nach dem bisherigen Spielverlauf geht die Borussia-Führung völlig in Ordnung. Die SGE zeigt sich insbesondere im letzten Drittel viel zu passiv und ist nun stärker gefordert.

26. Tim Kleindienst M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Tim Kleindienst

Kleindienst köpft zur verdienten Führung für Gladbach ein. Nach einer kurzen Freistoßvariante hat Neuhaus extrem viel Zeit eine Flanke von rechts in den Sechzehner zu schlagen. Diese landet butterweich genau auf dem Kopf von Kleindienst, der in Mittelstürmermanier links in die Maschen köpft und Trapp aus fünf Metern keine Chance lässt.

25. Der Druck der Fohlenelf bleibt bestehen: Skhiri entschärft eine Freistoßhereingabe von Stöger per Kopf.

23. Kleindienst schlägt ein Luftloch! Das hätte eine Topchance für die Gladbacher werden können. Hack zieht über links in den Sechzehner ein und legt zurück auf Kleindienst, der sich davon etwas überrascht zeigt und am Ball vorbei tritt.

22. Nach längerer Zeit kommt die Toppmöller-Elf mal wieder nach vorne. Larsson sucht Ekitiké, aber das Zuspiel wird noch abgefälscht und somit kaum erreichbar für den Stürmer der Eintracht.

21. Florian Neuhaus zeigt sich in diesen Minuten besonders präsent. Nun darf er einige Meter unbedrängt nach vorn laufen und schließt mit dem schwachen linken Fuß ab. Sein halbhoher Schuss geht rechts am Kasten der SGE vorbei.

18. Tor? Nein, Abseits! Neuhaus schickt Hack auf die Reise, der vor Trapp cool bleibt und den vermeintlichen Führungstreffer erzielt. Doch sofort geht die Fahne des Assistenten hoch, der Flügelspieler der Gastgeber steht beim Zuspiel von Neuhaus ein paar Schritte zu weit vorne.

16. Derzeit sind es die Hausherren, die sich am beliebten Drücker befinden. Nach einem hohen Chip von Ullrich gibt es bereits die vierte Ecke für die Rheinländer. Stögers Eckenideen werden jedoch nicht besser. Dieses Mal saust das Ding direkt ins Toraus.

14. Im Anschluss an eine weite Hereingabe befördert Brown das Spielgerät ins eigene Toraus. Erneut bleibt Stöger mit seinem Eckenversuch erfolglos.

12. Dem Topspiel fehlt in der Anfangsphase noch das große Tempo. Beide Mannschaften sind aktiv und verstecken sich nicht, vor den Toren passiert bislang allerdings noch nicht allzu viel.

10. Ngoumou holt gegen Theate die erste Ecke des Spiels für Mönchengladbach heraus. Stöger versucht es mit einer Variante auf den zweiten Pfosten, dort entschärft Kristensen mit dem Kopf.

7. Der Frankfurter Angriff rollt über links. Götze flankt in die Strafraummitte, genau in die Beine von Neuhaus, dessen Klärungsversuch bei Skhiri landet. Der Tunesier schießt von der Strafraumkante übers Tor von Nicolas.

5. Kleindienst geht ins Eins-gegen-Eins mit Theate an der Torauslinie und möchte eine Ecke erzwingen. Der Gladbacher Stürmer schießt den Frankfurter an, doch der Ball prallt wieder an seinen Körper und von dort ins Toraus.

4. Knauff und Kristensen probieren es über die rechte Seite. Ullrich passt jedoch auf und klärt den ersten Vorstoß der SGE.

2. Kleindienst läuft Trapp hoch an und zwingt den Frankfurter Keeper zu einem ungenauen Abschlag in Bedrängnis.

1. Schiedsrichter Christian Dingert pfeift das Spiel nach einer kurzen Verzögerung aufgrund einer Rauchentwicklung im Gästeblock an. Gladbach spielt in weiß-grünen Trikots, Frankfurt läuft in Schwarz-Rot auf.

1. Spielbeginn

Der Blick auf den Aufstellungsbogen verrät, dass Seoane die Borussen-Aufstellung auf zwei Positionen verändern muss. Friedrich und Neuhaus ersetzen die erkrankten Elvedi und Sander. Bei den Adlerträgern gibt es drei Änderungen. Neuzugang Batshuayi, Kristensen und Larsson starten anstelle des verletzten Koch sowie Collins und Höjlund.

Die Gäste aus der Main-Metropole sind wettbewerbsübergreifend seit nun drei Spielen ohne Sieg und wollen nach zwei Remis in der Bundesliga wieder auf einen Dreier hinwirken. Dabei sollen die Wintertransfers Batshuayi und Wahi helfen, wenngleich Letztgenannter noch einem Trainingsrückstand hinterherläuft. Laut Trainer Toppmöller soll ab sofort vermehrt mit hohen Bällen gearbeitet werden: "Ich glaube, dass dieses Mittel häufiger angewendet werden sollte bei uns."

Bei der Elf von Niederrhein läuft es derzeit rund. Durch den ordentlichen Start ins Kalenderjahr visiert man die europäischen Plätze an. Nach dem 1:2-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart wartet mit Eintracht Frankfurt nun der nächste Brocken. Cheftrainer Gerardo Seoane warnte im Vorfeld des Spiels vor den schnellen Frankfurter Vorstößen: "Wir müssen vor allem eine gute Kontersicherung haben, weil sie im Umschaltspiel sehr gefährlich sind."

Die Fohlenelf trifft auf die Eintracht vom Main, ein Topspiel voller Tradition erwartet uns am heutigen Abend. Dabei ist im Vorfeld der Partie alles offen: Formstarke Gladbacher wollen vor heimischem Publikum den dritten Sieg in Folge einfahren, die Hessen hingegen den dritten Platz weiter festigen. 111 Spiele gab es zwischen diesen Teams bereits. Dabei gewannen die heutigen Hausherren 38 Duelle, die SGE siegte in 43 Spielen.