WDR-Sport Florian Wirtz krönt Champions-League-Premiere mit Doppelpack

Sein erster Auftritt in der Champions League war durchaus königlich. Bayer Leverkusen gewann am Donnerstagabend mit 4:0 (4:0) bei Feyenoord Rotterdam, und Florian Wirtz legte mit zwei Toren den Grundstein zum Sieg.

Dass Wirtz derzeit im Fußball als einer der wertvollsten Spieler der Welt gilt, hat Gründe: Mit 21 Jahren steht er noch am Anfang seiner Karriere, ist sehr dribbelstark und liefert als Vollstrecker wie Torvorbereiter verlässlich ab. Seine Champions-League-Premiere hat er in Rotterdam direkt mal mit einem Doppelpack eingeläutet - das gelang vor ihm noch keinem deutschen Spieler.

Alonso und Rolfes loben Auftritt von Wirtz

Dies bescherte dem deutschen Nationalspieler nicht nur seine erste und ziemlich sicher nicht letzte "Man of the Match"-Trophäe in der Königsklasse, sondern auch großes Lob seiner Vorgesetzten: "Er hat allen gezeigt, wie gut er ist", lobte Trainer Xabi Alonso bei DAZN, und Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes ergänzte: "So kann man seine Champions-League-Karriere starten. Er kommt immer besser in Fahrt in dieser Saison."

Nun ist Lob von Alonso und Rolfes im Gegensatz zu glanzvollen Auftritten in der Champions League nichts Neues für Wirtz. Er sollte das einordnen können, da er trotz der sehr erfolgreichen Bayer-Saison 2023/2024 mit Meistertitel und DFB-Pokalsieg weiß, dass Erfolge nicht vom Himmel fallen. Im Mai zogen die Leverkusener nach der genommenen Hürde AS Rom - auch dank eines Wirtz-Treffers - zwar ins Europa-League-Finale ein, waren dort gegen Atalanta Bergamo aber weitgehend chancenlos (0:3).

In diesem Finale spielte Wirtz genau wie seine Kollegen schwach und war eben nicht der "Unterschiedsspieler", den neben seinem Trainer auch viele andere in ihm sehen. Dass er von der Uefa zum zweiten Mal in Serie zum besten Nachwuchsspieler der Europa League gewählt wurde, blieb nur ein Trostpreis.

Auszeichnungen für Wirtz zeugen von seinen glänzenden Perspektiven

Ein Trostpreis allerdings, der von seiner hohen Qualität und einer glänzenden Karriere-Perspektive zeugt. Dasselbe gilt für die Titel "Spieler der Saison 2023/24" und "Torschütze des Jahres 2023". Wer das prämierte Tor nach einem Dibbelsolo durch die Freiburger Abwehr im Oktober vergangenen Jahres gesehen hat weiß, warum Wirtz bei der prestigeträchtigen Auszeichnung der Sportschau mit über 95.000 Votes mehr als ein Viertel der Stimmen einheimste.

Dass der 21-Jährige künftig auch in großen Spielen den Unterschied machen kann, deutete er bei der Heim-EM im diesen Sommer bereits an. Mit seiner Einwechslung im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Spanien kam noch einmal Schwung ins deutsche Team. die Hoffnung aufs Halbfinale hielt er mit seinem Ausgleichstor kurz vor Spielende lange am leben, ehe Mikel Merino sie in der Nachspielzeit der Verlängerung begrub.

Bayer Leverkusen empfängt am Sonntag VfL Wolfsburg

Dass seine Qualitäten auch für ein Happy-End in wichtigen Partien gut sind, wird Wirtz in dieser Saison vermutlich noch gegen stärkere Gegner als Rotterdam beweisen können. Vielleicht schon in diesem Jahr, wenn es in der Champions League zu Hause gegen den AC Mailand und Inter Mailand geht oder beim Auswärtsspiel in Liverpool.

Am Sonntag geht es für Wirtz und Leverkusen aber erstmal in der Bundesliga weiter - mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.