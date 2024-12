WDR-Sport Emre Can soll die Lücke in der BVB-Abwehr schließen Stand: 10.12.2024 12:44 Uhr

Die Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund vor dem Spiel gegen den FC Barcelona in der Champions League sind groß. Kapitän Emre Can wird dringend gebraucht.

Der Kapitän ist gefragt. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit bei einem Fußballklub. Bei Borussia Dortmund und Emre Can war zuletzt aber alles anders. Der Nationalspieler hatte unter Trainer Nuri Sahin seinen Stammplatz mit sehr schwankenden Leistungen verspielt.

Die Zwei-Spiele-Rotsperre, die sich der 30-Jährige im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 eingehandelt hatte, dürfte ebenfalls nicht förderlich für seinen Führungsanspruch innerhalb des Teams gewesen sein. In insgesamt vier Pflichtspielen in Folge spielte Can damit beim BVB-Coach keine entscheidende Rolle.

Nur noch ein Innenverteidiger

In der Champions League gegen den FC Barcelona am Mittwochabend (11.12.2024; Live-Ticker ab 21 Uhr) wird es der robuste Defensivspieler allerdings wieder zurück in die Startelf schaffen.

Aufgrund der jüngsten Verletzungen von Niklas Süle (Sprunggelenkverletzung, fällt längere Zeit aus) und Waldemar Anton (Muskelfaserriss in der Leiste) besteht große Personalnot in der BVB-Abwehr.

Mit Nico Schlotterbeck gibt es nur noch einen gelernten Innenverteidiger im Dortmunder Kader. Can hat diese Position schon hin und wieder bekleidet und ist die erste Alternative auf dieser Position.

"Er wird spielen. Aufbauarbeit musste ich bei Emre nicht leisten. Er weiß worum es gegen Barcelona geht", sagte Sahin. Zudem fällt auch noch Mittelfeldspieler Julian Brandt für die Partie aus.

Lewandowski weit vorn

Dass die Borussia eine besonders stabile Defensive gegen die Katalanen dringend benötigt liegt auf der Hand. Schließlich kommt mit Barcelona einer der beiden Top-Klubs aus Spanien und mit Robert Lewandowski ein alter Bekannter zu Besuch in das Dortmunder Stadion.

Und trotz seiner mittlerweile seiner 36 Jahre hat der polnische Top-Angreifer offenbar nichts von seinen Torjäger-Qualitäten verloren. Mit sieben Toren in den bisherigen fünf Partien in der europäischen Königsklasse führt Lewandowski diese Kategorie im aktuellen Wettbewerb an.

"Er ist immer noch auf einem Top-Niveau. Ich freue mich ihn wiederzusehen", sagte Sahin, der einst gemeinsam mit dem Polen das BVB-Trikot trug.

Sahin: "Werden sehr mutig sein"

Die Ausgangsposition für den BVB ist dennoch hoffnungsvoll. Barcelona und Dortmund liegen derzeit punktgleich mit zwölf Punkten auf Platz vier und fünf in der Champions-League-Tabelle.Gegen das Team vom ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick wäre ein Erfolg in vielerlei Hinsicht eine großer Schritt für das Sahin-Team.

"Wir wollen am Ende unter den Top acht stehen. Und wenn wir das Ding ziehen, dann haben wir einen großen Schritt dahin gemacht", so Sahin. "Die Tagesform wird eine große Rolle spielen. Aber wir können auf diesem Niveau spielen und das Spiel gewinnen. Wir werden sehr mutig sein."