DFB-Pokal der Frauen Einzug ins Halbfinale - SGS Essen entzaubert Bayer Stand: 05.03.2024 20:35 Uhr

Die SGS Essen steht im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen. Am Abend bezwangen die Ruhrstädterinnen Bayer Leverkusen in deren Stadion mit 2:1 (2:0).

Zweimal hatten die beiden Teams in den vergangenen zwölf Monaten gegeneinander gespielt - beide Duelle gingen torlos 0:0 aus. Ein solches Ergebnis würde es zwischen Leverkusen und Essen am Dienstagabend (05.03.2024) nicht geben - so viel stand vor dem Anstoß in der großen BayArena schon fest. Schließlich handelte es sich diesmal um ein K.o.-Duell - es musste ein Sieger her, der ins Halbfinale des Pokalwettbewerbs einziehen würde.

Essen von Beginn an entschlossen

Von Beginn an traten die Gästespielerinnen vort 3.500 Zuschauern entschlossener auf. Mit viel Tempo und Willen wurden die Bayer-Frauen in deren Hälfte früh gepresst, was Unsicherheiten bei den Gastgeberinnen auslöste. Essen viel sicherer - und schon in der 9. Minute mit dem 0:1: Nach einer Rechtsflanke schaltete Ramona Maier am schnellsten und wuchtete die Kugel per Fallrückzieher artistisch ins Bayer-Tor.

Die frühe Führung verlieh den Essenerinnen noch mehr Sicherheit. Weiter ging es druckvoll nach vorn - Natasha Kowalski stand nach 20 Minuten dicht vor dem 2:0 - schlenzte die Kugel freistehend aber etwas zu lässig aus neun Metern am Kasten vorbei.

Ramona Maier setzt Akzente

Leverkusen fand kaum statt - sah sich nahezu ständig in die Defensive gedrängt. Und kassierte dann tatsächlich das 0:2: Und wieder war Ramona Maier beteiligt. Nach einem Solo spielte die 28-Jährige, die einst bei Bayern München ausgebildet wurde, im 16er quer zu Laureta Elmazi, die mit ihrem ersten Versuch noch an Bayer-Torfrau Charlotte Voll scheiterte. Den abprallenden Ball versenkte Elmazi dann aber zum zweiten Essener Treffer (34.).

Nach der Pause - kaum Veränderung: Essen im Vormarsch. Und in der 52. Minute nbeinahe mit dem 0:3: Beke Sterner dribbelte sich von rechts kommend fein in den 16er, wo sie auch noch freie Schussbahn bekam. Aus spitzem Winkel rutschte ihr die Kugel aber ab und schlug nur gegen das Außennetz.

Leverkusen wie aus dem Nichts zum Anschluss

Leverkusen taumelte, kam aber vier Minuten urplötzlich zurück ins Spiel. Die eingewechslete Janou Levels wurde steil geschickt, erlief die Kugel und passte im Fallen zurück auf den Elfmeterpunkt, wo die ebenfalls eingewechselte Verena Wieder goldrichtig stand und zum 1:2 verkürzte (56.).

Plötzlich war Schwung in der Partie, auch Bayer legte nun die imaginären Fesseln ab. Die Partie wogte hin und her, in der 76. Minute hatte Essens Jaqueline Meißner die Entscheidung auf dem Fuß. Ihr Flachschuss aus 16 Metern rauschte aber knapp links vorbei. Das war es aber dann, Bayer konnte keine entscheidenden Impulse mehr nachlegen. Und kann sich dementsprechend jetzt ausschließlich auf die Bundesliga konzentreieren. Für Essen geht es zusätzlich ins Pokal-Halbfinale.