WDR-Sport DSC gegen Dynamo: Beschenkt sich Arminia am Geburtstag selbst?

Nach einem furiosen April will Arminia Bielefeld auch am Samstag im Topspiel gegen Dynamo Dresden gewinnen (16.30 Uhr). Je nach Ausgang der Spiele der beiden Verfolger Cottbus und Saarbrücken könnte der Zweitliga-Aufstieg bei einem Sieg schon perfekt sein. Den Sachsen können die anderen Partien egal sein: Bei einem Sieg ist Dynamo durch.

Von Thorsten Rosenberg

"Arminia ist wieder da, die Fußballfans singen Trallala", heißt es in einer umgewandelten Version von "Veronika, der Lenz ist da" in einem Song der Fän-Bänd von 1980. Noch heute ist das Lied bei jedem DSC-Spiel auf der Bielefelder Alm zu hören: "Die ganze Stadt ist wie verhext, und schaut mal wie das Punktekonto wächst", reimte die Combo einst hemmungslos weiter.

Christian Sackewitz (Arminia Bielefeld) 1980 im Spiel gegen Hannover 96.

Bezogen hatte sich die Fän-Bänd damals auf den souveränen Bundesliga-Aufstieg, als die Arminen 1979/80 in der 2. Bundesliga Nord mit weitem Vorsprung früh als Aufsteiger feststanden und Christian Sackewitz (35), Norbert Eilenfeldt (30) und Gerd-Volker Schock (21) 86 der insgesamt 120 Bielefelder Treffer erzielten und als "100-Tore-Sturm" in die Vereinsanalen eingingen.

Manch ein älterer Ostwestfale wird sich 45 Jahre später, in diesem für die Bielefelder legendären April 2025, an diese Zeiten erinnert haben. Beginnend mit der für viele immer noch nicht fassbaren 2:1-Pokalsensation im Halbfinale gegen Leverkusen folgten fünf Drittliga-Partien ohne Punktverlust.

Allesamt gewonnen, unter anderem souverän mit 4:0 gegen Rostock und 3:0 in Ingolstadt, und in der Tat wuchs das von der Fän-Bänd besungene Punktekonto beträchtlich an.

Lagen die Bielefelder vor dem 1. April noch als Tabellenvierter fünf Zähler hinter Energie Cottbus und einen Punkt hinter dem 1. FC Saarbrücken, katapultierte sich der DSC einen Monat später auf Platz zwei mit je sechs Zählern Vorsprung auf die Sachsen und Saarländer hoch.

Corboz & Co haben die Fußballwelt in Bielefeld tatsächlich verhext, und manch ein Ostwestfale dürfte gerade gar nicht so recht wissen, wohin mit so viel Glückseligkeit.

So fragte das Magazin "11 Freunde" in seiner aktuellen Ausgabe auf der Titelseite: "Einmal im Leben! Was machst du, wenn dein Klub plötzlich Erfolg hat?". Es ist das erste Mal in den 25 Jahren seit Gründung der "11 Freunde", dass es die Arminia auf die Titelseite des Magazins geschafft hatte, und das trotz der Liebe des Chefredakteurs Philipp Köster für den Verein.

Der lange gebeutelte Verein wird nun nach drei Jahren voller Tristesse (Bundesliga-Abstieg- Zweitliga-Abstieg, Abstiegskampf in der 3. Liga) seit dem Leverkusen-Spiel mit einer zuvor kaum gekannten Aufmerksamkeit bedacht.

Dazu gehört zum Beispiel auch, dass The BossHoss ihren Hit "Jolene" in einer Arminia-Version einspielen. Plötzlich sind die Scheinwerfer auf die Arminia gerichtet.

Gegen Dynamo am 120. Geburtstag

In diese Stimmung passt, dass die Partie am Samstag gegen Tabellenführer Dynamo Dresden auf den Tag genau auf den 120. Geburtstag des Vereins fällt. Zum Jubiläum laufen die Bielefelder Kicker im in Zusammenarbeit mit den Fans gestalteten Sondertrikot auf.

Sollte sich die Arminia vor ausverkauftem Haus selbst beschenken und gewinnen, wäre am Ehrentag der Aufstieg quasi klar.

Zwar könnte der DSC rein rechnerisch noch abgefangen werden, sollten Cottbus (So 13.30 Uhr gegen Waldhof Mannheim) und/oder Saarbrücken (Sa 14 Uhr gegen SC Verl) ebenfalls siegen.

In Unterhaching und gegen Mannheim

Doch bei dann nur noch zwei ausstehenden Partien, sechs Zählern Vorsprung und einer deutlich besseren Tordifferenz wäre der Kniat-Elf der Aufstieg kaum noch zu nehmen - zumal die letzten beiden Gegner Tabellenschlusslicht Unterhaching (A) und Kellerkind Mannheim (H) heißen und ein Zähler aus diesen Partien möglich sein sollte.

Dafür muss ein Sieg gegen Dynamo her, doch das wird nicht einfach. Die Sachsen haben in der Schüco-Arena den ersten von drei Aufstiegs-Matchbällen und wollen bereits den ersten nutzen. Ein Sieg würde alle letzten Dresdener Zweifel beseitigen.

Bei einem Remis könnten möglicherweise sogar beide Teams feiern, wenn die beiden Verfolger nicht gewinnen sollten. Aber da Energie erst am Sonntag antritt, könnten die Feierlichkeiten auch erst am Folgetag der Spitzenpartie beginnen.

Vor einem Jahr nur vier Zähler vom Abstieg entfernt

Zur Erinnerung: Vergangene Saison standen die Arminen drei Spieltage vor Schluss nur vier Punkte vor dem letzten Abstiegsplatz der 3. Liga. Nun winkt der Aufstieg und mit der Chance auf den DFB-Pokal die Erfüllung eines Lebenstraumes für viele Anhänger des Klubs.

Wie auch immer das Spiel gegen Dresden ausgehen wird: Den Bielefeldern wird die öffentliche Aufmerksamkeit mindestens bis zum Pokalfinale am 24. Mai gegen den VfB Stuttgart sicher sein.

