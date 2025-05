27. Der nächste Abschluss aus der Distanz gehört Schreck, der in zentraler Position einen guten Meter über die Latte zielt.

26. Den folgenden Freistoß aus großer Distanz hämmert Oppie deutlich über den Querbalken.

25. Dominik Kother Dresden Gelbe Karte für Dominik Kother (Dynamo Dresden)

Ittrich bleibt seiner strengen Linie treu und verwarnt Kother aufgrund seines Remplers an Grodowski bei einem Tempogegenstoß.

23. Der Matchplan der Kniat-Jungs ist deutlich erkennbar. Über Sarenren Bazee und Grodowski soll der Ball möglichst direkt in die Nähe des Dresdener Tores gelangen.

20. Vinko Šapina Dresden Gelbe Karte für Vinko Šapina (Dynamo Dresden)

Nächstes taktisches Foul Dynamo, nächste Gelbe Karte. Dieses Mal hält Šapina Schreck.

18. Sarenren Bazee will auf der rechten Seite ins Zentrum flanken, wird aber abgeblockt und foult dann im Anschluss noch Brünning - Freistoß Dresden.

14. Lars Bünning Dresden Gelbe Karte für Lars Bünning (Dynamo Dresden)

Bünning hält Grodowski bei einem langen Ball der Bielefelder auf Höhe der Mittellinie am Trikot. Dynamo-Trainer Stamm reklamiert und muss vom Referee beruhigt werden.

10. Oppie trifft Marx knapp vor der rechten Strafraumkante am Fuß. Gefährliche Freistoßposition für Dynamo. Risch tritt an, bleibt jedoch an der Mauer hängen.

8. Erster Abschluss des Spiels. Risch zieht von seiner linken Seite mal vors Tor und dort dann aus der Distanz per Schlenzer ab. Der Versuch fliegt gut zwei Meter am Kasten vorbei. Kersken ist derweil mit der Arbeit seiner Vorderleute gar nicht zufrieden und rügt diese lautstark.

7. Lemmer setzt sich an der rechten Grundlinie gut durch und will in den Fünfer zurücklegen. Dort findet sich jedoch kein Abnehmer in gelb.

5. Die ersten Minuten der Partie verlaufen recht ausgeglichen. Beide Teams bringen ein hohes Maß an Energie auf das Feld, neutralisieren sich jedoch weitestgehend im Mittelfeld.

1. Dresden stößt an und der Ball rollt. Geleitet wird die Partie vom bundesligaerfahrenen Patrick Ittrich.

1. Spielbeginn

Mit einer großartigen Choreo feiert das ausverkaufte Stadion den 120. Vereinsgeburtstag. Was für eine Atmosphäre!

Die starken Vorstellungen beider Mannschaften in den letzten Wochen spiegeln sich auch in den Aufstellungen wider. Bei der Arminia beginnt die exakt selbe Formation, wie beim 3:0-Auswärtssieg am vergangenen Wochenende in Ingolstadt. Bei Dresden gibt es eine einzige Änderung: für Sterner (nicht im Kader) rotiert Marx in die Anfangsformation.

Auch sein Trainerkollege gibt sich vor der Partie demütig und mit reichlich Respekt für den Gegner: "Für mich ist es die beste Mannschaft der Liga. Dieses Jahr haben sie auch den besten Trainer. Sie haben eine ähnliche fußballerische Idee wie wir, hohe Intensität in beide Richtungen. Es wird auf die Tagesform ankommen." Es wird also spannend zu sehen sein, ob die Bielefelder auch in diesem Topspiel ihre Ungeschlagenserie von wettbewerbsübergreifend neun Partien weiter ausbauen können.

Dynamo-Trainer Stamm weiß die gute Ausgangsposition jedoch vor dem Spiel entsprechend einzuordnen: „Ich war am letzten Wochenende in Ingolstadt und habe mir das Spiel der Arminia dort angeschaut. Vor Ort wurde mir dreimal zum Aufstieg gratuliert. Das habe ich natürlich nicht angenommen, weil wir noch nichts erreicht haben. “

Auf der Bielefelder Alm kommt es am drittletzten Spieltag zu einem waschechten Spitzenspiel. Der Tabellenzweite und DFB-Pokalfinalist empfängt den Tabellenersten aus der sächsischen Landeshauptstadt. Zwischen beiden Mannschaften liegt nur ein einziger Zähler. Entsprechend könnten die Mannen von Trainer Kniat mit einem Sieg heute selbst an die Spitze springen. Der Aufstieg wäre dann zwar noch nicht rechnerisch vollbracht, aber dennoch kaum mehr zu nehmen. Anders sieht es bei den Gästen aus, die mit einem Dreier die Rückkehr in die 2. Bundesliga auch mathematisch perfekt machen können.