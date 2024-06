WDR-Sport Champions League: Wo BVB-Fans heute das Finale gegen Real sehen können Stand: 01.06.2024 10:11 Uhr

Borussia Dortmund trifft am Samstagabend im Champions-League-Finale auf Real Madrid. Für die Fans gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich das Spiel beim Public Viewing anzuschauen. Auch für den Fall des Titelgewinns ist man in Dortmund vorbereitet.

Zum ersten Mal seit 2013 steht der BVB wieder im Finale der Königsklasse. Das Champions-League-Finale findet im Wembley-Stadion statt. Damit kehren die Dortmunder genau an den Ort zurück, an dem sie in der bislang letzten Finalteilnahme gegen Bayern München verloren.

Wo wird das Spiel im TV gezeigt?

Anpfiff der Partie ist am Samstag um 21 Uhr. Das ZDF überträgt das Spiel, die Vorberichterstattung startet um 19.25 Uhr. Wer unterwegs ist, aber trotzdem nichts verpassen möchte, für den gibt es die Audio-Vollreportage auf sportschau.de.

Wo finden Public Viewings statt?

Wegen einer anderen Veranstaltung steht der Friedensplatz diesmal nicht zur Verfügung. Rudelgucken ist in Dortmund aber unter anderem an diesen Orten möglich:

Am Festplatz Ebertstraße am Fredenbaum können bis zu 20.000 Menschen das Spiel auf einer 95 Quadratmeter großen Leinwand verfolgen. Das Programm beginnt um 16.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

am Fredenbaum können bis zu 20.000 Menschen das Spiel auf einer 95 Quadratmeter großen Leinwand verfolgen. Das Programm beginnt um 16.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Hansaplatz neben dem Alten Markt wird es Public Viewing auf einer 53 Quadratmeter großen Leinwand für bis zu 7.500 Zuschauerinnen und Zuschauer geben. Wegen des vorher stattfindenden Wochenmarktes geht es hier erst um 19 Uhr los. Ein DJ und Moderatoren werden durch den Abend führen. Auch hier ist der Eintritt frei.

neben dem Alten Markt wird es Public Viewing auf einer 53 Quadratmeter großen Leinwand für bis zu 7.500 Zuschauerinnen und Zuschauer geben. Wegen des vorher stattfindenden Wochenmarktes geht es hier erst um 19 Uhr los. Ein DJ und Moderatoren werden durch den Abend führen. Auch hier ist der Eintritt frei. Außerdem wird das Spiel auch in den Westfalenhallen 3 und 4 übertragen, dort ist Platz für bis zu 11.000 BVB-Fans. Hier kostet der Eintritt 9,09 Euro, allerdings sind diese Tickets auf der offiziellen Website der Westfalenhalle bereits vergriffen.

Für die Public Viewings unter freiem Himmel ist natürlich das Wetter wichtig. Fans sollten laut Vorhersage auch mit Regen rechnen.

Wie stehen die Chancen für den BVB?

Der BVB ist gegen Real Madrid krasser Außenseiter. Die Königlichen haben schon acht Mal die Champions League gewonnen, alleine Nationalspieler Toni Kroos peilt mit Madrid seinen fünften Sieg in der Champions League an, für ihn wird es das letzte Vereinsspiel seiner Karriere. In der spanischen Liga ist Real wieder Meister geworden. International haben die Spanier zuletzt vor 41 Jahren (1983) ein Endspiel verloren.

Was ist geplant im Falle eines Sieges?

Sollte Borussia Dortmund gegen Real Madrid die Champions League gewinnen, soll es am Sonntag nach der Rückkehr der Mannschaft einen großen Korso durch Dortmund geben. Start wäre um 16.09 Uhr am Borsigplatz, über die Weißenburger und Hamburger Straße würde der Korso Richtung Wall fahren, geplantes Ende um 20.09 Uhr am U-Turm.