Champions-League-Achtelfinale BVB fährt mit "riesigem Respekt" nach Eindhoven Stand: 19.02.2024 19:41 Uhr

In der Bundesliga hinkt Borussia Dortmund den eigenen Erwartungen hinterher. In der Champions League läuft es dagegen. Das Achtelfinal-Los PSV Eindhoven ist allerdings nur auf den ersten Blick eine leichte Aufgabe.

Von Lukas Thiele

Ob Niclas Füllkrug gerne Tennis spielt, ist nicht überliefert. Auf Tennisbälle ist der Stürmer von Borussia Dortmund derzeit aber nicht gut zu sprechen. So machte Füllkrug unter anderem die gelben Filzbälle für den behäbigen Auftritt des BVB beim 1:1 beim VfL Wolfsburg am Samstag verantwortlich: "Es ist ultraschwer, so an Top-Leistungen zu kommen, oder eine Dynamik oder Dominanz zu entwickeln, wenn das Spiel gefühlt alle zehn Minuten unterbrochen wird", sagte Füllkrug nach dem Spiel gegenüber dem WDR.

Gleich mehrmals war das Spiel in Wolfsburg unterbrochen, weil Tennisbälle und andere Gegenstände aus Protest gegen die Investorenpläne der Deutschen Fußball-Liga aus den jeweiligen Fanblöcken auf das Spielfeld flogen. "Man muss ganz ehrlich sagen, das war auch ein Nachteil für uns", meinte Füllkrug.

Kehl nennt Leistung "streckenweise arrogant"

Nach den guten Ergebnissen der vergangenen Wochen (14 Punkte aus fünf Spielen) war das 1:1 bei einem kriselnden und wankenden VfL Wolfsburg deutlich zu wenig für die Ansprüche des BVB, der von einer angestrebten Meisterschaft weit entfernt ist und als Tabellenvierter jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig hat. Sportdirektor Sebastian Kehl machte derweil nicht nur die Tennisbälle für die schwache Dortmunder Leistung verantwortlich und nannte den Auftritt "streckenweise arrogant". Besonders über die Flügel kamen beim BVB kaum Impulse. Donyell Malen, der mit Knieproblemen aussetzen musste, wurde schmerzlich vermisst.

Gut möglich aber, dass Malen bereits am Dienstag wieder im Dortmunder Aufgebot stehen wird. Dann tritt der BVB im Achtelfinale der Champions League zum Hinspiel bei der PSV Eindhoven an (21 Uhr). "Wir sind optimistisch", sagte Terzic in der Pressekonferenz am Montag. Für Malen wäre es ein besonderes Spiel. Schließlich wechselte der Niederländer 2021 aus Eindhoven nach Dortmund.

BVB in der Champions League über den Erwartungen

Im Gegensatz zur Bundesliga spielt der BVB in der Champions League bislang über den Erwartungen. Die "Todesgruppe F" mit Paris Saint-Germain, der AC Mailand und Newcastle United schloss der BVB sogar mit nur einer Niederlage als Gruppenerster ab. Torwart Gregor Kobel ist sich deshalb sicher, dass der BVB in den Niederlanden ein anderes Gesicht zeigen wird als zuletzt in Wolfsburg: "Morgen ist Champions League. Das ist immer speziell, wir freuen uns auf diese Challenge und sind sehr motiviert", sagte er am Montag.

Mit der PSV Eindhoven hat der BVB nun aber nur vermeintlich einen leichten Gegner für das Achtelfinale zugelost bekommen. "Wir haben riesigen Respekt vor dem Gegner. PSV macht das in dieser Saison herausragend gut", sagte Terzic. Ein Blick in die niederländische Eredivisie verdeutlicht das: Dort ist Eindhoven, trainiert von Ex-BVB-Trainer Peter Bosz, ungeschlagener Tabellenführer mit zehn Punkten Vorsprung vor Feyenoord Rotterdam und einem Torverhältnis von 70:10 nach 22 Spielen.

Ex-Gladbacher ist Eindhovens Top-Torschütze

"Sie sind sehr torgefährlich, kassieren wenig Tore. Um das alles zu haben, braucht man nicht nur gute Ideen, sondern auch gute Spieler", meinte Terzic. Besonderes Augenmerk müssen die Dortmunder dabei auf einen ehemaligen Bundesliga-Spieler legen: Mit 19 Saisontreffern ist der Ex-Gladbacher Luuk De Jong Top-Torschütze der PSV. "De Jong ist ihr Zielspieler im Zentrum. Die Außen sind sehr dribbelstark, sie spielen mit Rechtsfuß über links und andersherum", beschrieb Terzic die offensiven Stärken den Gegners.

Schwächen hat der 41-Jährige in der Defensive der Niederländer ausgemacht - obwohl PSV in der Liga erst zehn Gegentore kassiert hat. In der Champions League waren es in sechs Spielen aber genauso viele. "Das müssen wir nutzen", so Terzic.

Tore zu schießen ist natürlich die Hauptaufgabe von Niclas Füllkrug. In der Bundesliga ist der Stürmer aktuell gut in Fahrt und traf in den vergangenen fünf Spielen gleich sechs Mal. In der Champions League steht Füllkrug dagegen erst bei einem Treffer. In Eindhoven hat er nun die Chance, diese Bilanz aufzubessern. Tennisbälle dürften ihm und dem BVB dieses Mal zumindest nicht in die Quere kommen.