WDR-Sport Borussia Mönchengladbach eröffnet die Jagd auf Meister Leverkusen

Borussia Mönchengladbach eröffnet die Jagd auf Meister Leverkusen Stand: 22.08.2024 11:50 Uhr

Hochstimmung im Borussia-Park: In Mönchengladbach steigt am Freitag (23.08.2024, 20.30 Uhr) der Saionaufgalopp gegen den rheinischen Nachbarn aus Leverkusen. Die Vorfreude ist riesig, und die Favoritenrolle klar verteilt.

Seit dem Jahr 2002 eröffnet der Meister eine neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Die größte Besonderheit diesmal: Rekordmeister Bayern München ist nur Zuschauer, erstmals seit zwölf Jahren.

Ausgewählt haben die Programmplaner ein brisantes Westduell, in dem Meister Bayer Leverkusen der Gejagte ist. Noch nie hat ein Meister das Eröffnungsspiel verloren, und auch an diesem Freitag spricht alles für das Überfliegerteam der vergangenen Saison.

Leverkusen heiß auf Saisonstart

Die erste Ansage an die Konkurrenz lieferte das Team von Cheftrainer Xabi Alonso bereits am vergangenen Samstag, als die Werkself in einem packenden Duell gegen Vizemeister VfB Stuttgart den Supercup holte.

"Der Spirit ist wieder da", sagte Alonso. Es habe sich gezeigt, "dass wir diesen Hunger nicht verloren haben", so Alonso. Auch in der Liga werde es darum gehen, betonte Antreiber Robert Andrich, "dass uns jedes Team schlagen will".

Riesige Vorfreude bei Borussia

Die erste Möglichkeit dazu haben also die Gladbacher, die mit "riesiger Vorfreude" (Sportdirektor Roland Virkus) ins Eröffnungsspiel gehen und auch eine kleine Chance wittern. "Zu Saisonbeginn brauchen Mannschaften immer ein bisschen, bis sie in den Flow kommen", sagt Virkus: "Vielleicht liegt da unsere Chance."

Ein guter Saisonstart wäre für die Gladbacher nicht unwichtig, auch um die Saison gleich in eine gute Richtung zu lenken und die vergangenen ehe tristen Monate vergessen zu machen.

Andere Ansprüche in Gladbach

"Der 14. Tabellenplatz kann nicht unser Anspruch sein. Ein Klub wie Borussia Mönchengladbach gehört in die erste Tabellenhälfte", so Roland Virkus. Seine Hoffnung: "Unsere Jungs wollen allen beweisen, dass sie besser sind."

Auch wenn Virkus auf ein positives Erergebnis am Freitagabend hofft: In Sachen Meisterschaft hat sich der Nachfolger von Max Eberl schon festgelegt. Deutscher Meister wird wieder Bayer Leverkusen, ist sich Gladbachs Sport-Geschäftsführer fast sicher, weil "sie ihren Kader kaum verändert" haben.