WDR-Sport Bielefeld gegen Münster - Derby mit Bundesliga-Feeling Stand: 17.08.2023 11:18 Uhr

Nach acht Jahren treffen Bielefeld und Münster im Derby wieder aufeinander. Erwartet wird eine bundesligareife Stimmung - trotz bisher nicht ausverkauften Rängen.

Von Michael Buchartz

Denn wenn am Samstag (19.08.2023) die Arminia Preußen auf der "Alm" empfängt (live im Stream und im TV beim WDR), bleiben eventuell einige Plätze im Gästeblock leer. Insgesamt rund 750 Restkarten hat Aufsteiger Münster nicht verkaufen können und warb in sozialen Medien dafür, dass die Anhänger das Stadion bis Donnerstag noch voll machen sollen. Alle restlichen Karten würden sonst an der Tageskasse angeboten.

Bielefeld mit Pokal-Rückenwind

Auf Arminen-Seite sind ebenfalls noch einige Restkarten verfügbar. Nach aktuellem Stand geht man von rund 23.000 Zuschauern aus. Insgesamt 25.000 Fans würden bei der als risikoreich deklarierten Partie Platz finden. Arminia-Coach Mitch Kniat lässt keine Zweifel an der Bedeutung des Spiels: "Es geht nur um drei Punkte, aber das ist ein Derby, ein besonderes Spiel für uns alle!" Die Atmosphäre dürfte Erinnerungen an bessere Zeiten, an Bundesliga-Zeiten, aufkommen lassen.

Sportlich sind die Vereine davon weit entfernt. Arminia Bielefeld sucht nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga noch etwas nach dem Erfolgsrezept. Immerhin: Nach der 1:3-Niederlage zum Drittliga-Auftakt folgte ein überzeugender Auftritt im DFB-Pokal, wo der DSC Bundesligist Bochum ausschaltete. "Natürlich startet man dann gut in die Woche", so Kniat.

Letztes Duell acht Jahr her

Bei Preußen Münster geht es noch etwas bescheidener zu. Der Traditionsklub ist zu dieser Spielzeit erst in den Profifußball zurückgekehrt. Kniat erwartet jedoch starke Münsteraner: "Sie leben noch von der Euphorie. Wir werden mehr das Spiel machen müssen als gegen Bochum!" Mit Liga drei kennt man sich in Münster trotz Ausflugs in die Regionalliga aus - bis zum Abstieg 2020 gehörte man neun Jahre lang dazu.

Aus dieser Zeit stammt auch das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine - sieht man mal von einem Testspiel 2017 ab. Genauer gesagt gab es das letzte Pflichtspieltreffen im April 2015. Gewonnen wurde es von Armnia Bielefeld - 2:1 nach 0:1-Halbzeitrückstand. Obwohl es acht Jahre her ist, gibt es noch zwei, die sich daran erinnern könnten: Fabian Klos war damals schon Stoßstürmer des DSC, im gegnerischen Tor stand so wie am Samstag wieder Maximilian Schulze Niehues.

DSC möchte ersten Saisonsieg

Letzterer wird sich darüber hinaus an den letzten Preußen-Sieg im Jahr 2014 erinnern, obwohl er damals nicht im Kader stand. Insgesamt spricht die jüngere Historie eher für den Aufsteiger: Nur das angesprochene letzte Duell konnte Bielefeld gewinnen, die fünf anderen in Liga drei endeteten remis oder zu Gunsten von Münster. Die sieben Bielefelder Erfolge stammen besonders aus den glorreichen 70ern - als beide Klubs Bundesliga spielten.

Der DSC will also seine Drittliga-Bilanz gegen die Adlerträger aufbessern und zugleich die ersten drei Punkte der Saison einfahren. Es wäre ein Anfang für eine möglichst schnelle Rückkehr in Liga zwei - und dazu, dass nicht nur im Derby wieder bundesligareife Stimmung auf der "Alm" herrscht.