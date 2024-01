Fast eine Stunde unterbrochen Beinahe-Abbruch wegen Banner - DFB untersucht Vorfälle in Bochum Stand: 21.01.2024 12:49 Uhr

Das Bundesliga-Spiel des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart ist am Samstag (20.01.2024) beim Stand von 0:0 zur Pause erst mit fast einstündiger Verspätung um 17.20 Uhr wieder angepfiffen worden. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird die Vorfälle untersuchen.

Das teilte der DFB auf SID-Anfrage mit, wie die Nachrichtenagentur am Sonntagmittag meldete.

Fans hatten am Zaun des Stuttgarter Blocks zwei große Banner aufgehängt, die nach Ansicht der Ordnungsbehörden Flucht- und Rettungswege blockierten. Schiedsrichter Bastian Dankert pfiff daraufhin die zweite Halbzeit der Partie zunächst nicht an.

Stuttgarter Verantwortliche versuchten am Zaun, auf die VfB-Fans einzuwirken. Diese hängten zunächst ein Protestbanner gegen die Investorenentscheidung der DFL ab.

Feuerwehr und Ordnungsamt beteiligt

Allerdings weigerten sich die Gästefans nach Medienberichten, das darunter hängende Banner der "Ultras Cannstatt" zu entfernen, das nach Ansicht der Behörden ein Fluchttor in Richtung Rasen blockierte.

Gemeinsam mit Feuerwehr und Ordnungsamt wurde danach ein Ausweg gesucht, bis schließlich die Ösen gelockert wurden und das Banner so hing, dass das Tor geöffnet werden konnte. Daraufhin pfiff Dankert die Partie wieder an.

Schiedsrichter Dankert: Verzögerung unumgänglich

Laut Schiedsrichter Bastian Dankert war die lange Verzögerung des Anpfiffs zur zweiten Halbzeit unumgänglich. "Das Regelwerk besagt, dass man nach 30 Minuten sagt: Sehen wir noch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels oder nicht. Wir wurden nach 30 Minuten darüber informiert, dass es schon eine Möglichkeit gebe, dass wir das Spiel wieder fortsetzen können", sagte der Schiedsrichter der Partie in der ARD: "Dementsprechend haben wir diesen Moment auch ausgereizt."

Der VfL Bochum ließ in einem Statement am späten Samstagabend verlauten: "Eine Fortsetzung des Spiels wäre grob fahrlässig, im Ernstfall wären Menschenleben in Gefahr gewesen." Die Banner hätten aber soweit gelockert werden können, "dass eine Entfluchtung unter Mithilfe von verstärktem Personaleinsatz wieder gewährleistet" gewesen sei. Danach habe auch die Feuerwehr keine Einwände mehr gegen eine Spielfortsetzung gehabt.

Zwischenzeitlich drohte sogar ein Spielabbruch. "Wir standen kurz davor", sagte Bochum-Sportdirektor Marc Lettau. Die Stuttgarter seien über vorab informiert worden: "Es ist so, dass wir jedes Mal in schriftlicher Form darauf hinweisen, dass die Feuerwehr entsprechende Erwartungen an das Aufhängen von Bannern hat", sagte der 37-jährige Lettau.

VfB-Trainer: Alle haben "kein gutes Bild abgegeben"

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und einige Stuttgarter Spieler hatten mit den Fans gesprochen, um diese dazu zu bringen, die Zahnfahnen zu entfernen, jedoch zunächst ohne Erfolg. Offenbar argumentierten die Anhänger, die Fahnen hätten auch in der ersten Halbzeit schon am gleichen Platz gehangen. Er könne sagen, "dass keiner gut ausschaut, wenn so eine Situation entsteht. Da haben wir alle - wir, die andere Seite - einfach kein gutes Bild abgegeben", sagte Hoeneß.

Nach VfL-Darstellung war das Banner vor Beginn der ersten Halbzeit "regelwidrig" aufgehängt worden und mit einem Protestbanner kaschiert worden, das nach zwölf Spielminuten abgehängt wurde. Als dann das Problem mit dem Banner sichtbar geworden sei, habe man entschieden, das Spiel vorerst weiterlaufen zu lassen und gleichzeitig den Hinweis an die Gäste gegeben, dass die zweite Halbzeit bei weiterhin blockiertem Fluchttor nicht angepfiffen würde. "Ein Entfernen der Banner durch Ordnungskräfte des VfL stellte keine Option dar, um die angespannte Situation nicht weiter eskalieren zu lassen", hieß es weiter vom Verein.

VfL-Sportdirektor Lettau kündigt Nachbetrachtung an

Neben dem VfB Stuttgart kündigte auch der VfL Bochum eine Aufarbeitung der Vorfälle an. Die Bochumer wollen die Vorkommnisse am Gästeblock nach Aussage von Sportdirektor Lettau nun "Revue passieren lassen". In der Nachbetrachtung wolle man schauen, welche Maßnahmen künftig zu ergreifen seien.

Ähnlicher Vorfall schon im September

Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits am 30. September an gleicher Stätte beim Bundesliga-Spiel der Bochumer gegen Borussia Mönchengladbach gegeben: Die Partie wurde mit knapp zehnminütiger Verspätung angepfiffen wurde, weil im Gästebereich große Fahnen und Banner die Sicherheitstore verdeckten. Das besondere Augenmerk auf die Banner und Fahnen an den Toren herrscht laut Verein seit Saisonbeginn aufgrund von neuen Vorgaben des Bochumer Bauordnungsamtes.