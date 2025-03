WDR-Sport Bayer-Frauen schießen Werder ab Stand: 16.03.2025 15:50 Uhr

Bayer 04 Leverkusen hat am 17. Spieltag der Frauen-Bundesliga gegen Werder Bremen einen deutlichen 6:0-Heimsieg (2:0) gefeiert. Spielerinnen den Spiels waren Loreen Bender und Caroline Kehrer.

Von Lukas Thiele

Bender erzwang bereits in der zweiten Minute ein Eigentor von Werder-Torfrau Sofija Nesterova und traf in der 39. Minute selbst zum 2:0. In der 50. Minute legte Bender das 3:0 für Kehrer auf, die in der 55. Minute auch noch zum 4:0 traf. Cornelia Kramer (76.) und Delice Boboy (79.) sorgten für den Endstand.

In der Tabelle sind die Leverkusenerinnen damit bis auf zwei Punkte an den Tabellendritten VfL Wolfsburg herangerutscht und dürfen weiter von einer Teilnahme an der Champions League hoffen. Mit 36 Punkten haben die Bayer-Frauen bereits jetzt den Vereinsrekord für die meisten Punkte in einer Bundesliga-Saison aufgestellt. Gleichzeitig war es die Revance für das Aus in Pokal-Viertelfinale, das Werder in Leverkusen mit 1:0 gewann. Bremen bleibt Tabellenachter.

Kurioses Eigentor nach zwei Minuten

Ein kurioses Eigentor brachte die Bayer-Frauen schon früh auf die Siegerstraße. Bender zog eine Ecke von der linken Seite direkt auf das Tor. Nesterova im Werder-Tor war davon so überrascht, dass sie sich den Ball ins eigene Tor faustete (2.).

Ansonsten gestaltete sich das Spiel weitesgehend ausgeglichen mit Vorteilen für die Werkself. In der 28. Minute kam Werder zur bis dahin besten Chance, der Schuss von Maja Sternad ging aber knapp am Pfosten vorbei.

In der 39. Minute legte Bayer dann nach. Und dieses Mal brauchte Bender die Hilfe der Torhüterin nicht. An der rechten Strafraumkante ließ sie zunächst eine Gegenspielerin stehen und traf dann sehenswert aus rund 18 Meter in den linken Winkel. Nesterova war chancenlos.

Kehrer-Doppelpack in fünf Minuten

Nach der Pause wurde es dann schnell deutlich. Und wieder hatte Bender entscheidenden Antiel am 3:0. Die Leverkusenerin zeigte sich trickreich und ließ mit einer Drehung vor dem Strafraum gleich mehrere Gegnerinnen aussteigen. Vor dem Tor bediente sie Kehrer, die nur noch aus fünf Metern einschieben musste. Fünf Minuten später schnürrte Kehrer dann sogar den Doppelplack. Dieses Mal vollendete sie eine flache Hereingabe von Kramer (55.).

Für Bender und Kehrer war anschließend Feierabend, sie wurde ausgewechselt. Dem Spiel tat das aber keinen Abbruch, denn Bayer traf munter weiter - und wieder traumhaft: Kramer knallte einen Ball aus rund 20 Metern unter die Latte (76.). Drei Minuten später profitierte die für Kehrer eingewechselte Boboy von einem kollektiven Tiefschlaf in der Bremer Abwehr und traf nach einem hohen Ball in den Strafraum aus kurzer Distanz zum 6:0 (79.).

Für die Bayer-Frauen steht am kommenden Spieltag ein Topspiel an. Am 30. März (15.15 Uhr) gastiert die Werkself bei Tabellenführer Bayern München. Werder Bremen empfängt einen Tag zuvor (12 Uhr) den Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt.

