WDR-Sport Baskets Bonn starten in die Champions League Stand: 18.09.2024 13:14 Uhr

Saisonauftakt für die Baskets Bonn und gleich geht es in der Champions League in die Vollen. Beim Quali-Turnier in Antalya warten starke Gegner.

Bereits an diesem Mittwoch hat sich der Flieger mit den Baskets Bonn an Board auf die Reise gemacht gen Antalya an die türkische Riviera. Dort wartet eines von insgesamt vier Qualifikationsturnieren, in denen es um die Teilnahme an der Champions League geht.

Auf wen die Bonner in ihrem Halbfinalspiel treffen, steht noch nicht fest. Das entscheidet sich erst am Abend, wenn die Teams von Basquet Club Andorra und Antwerp Giants aus Antwerpen aufeinandertreffen.

Respekt vor Andorra

Sicher ist: Leicht wird es nicht für die Mannschaft von Chefcoach Roel Moers, vor allem die Mannschaft aus Andorra gilt als harte Nuss. Weil die Baskets höher gerankt sind, müssen sie die erste Runde nicht spielen und können direkt im Halbfinale einsteigen.

Sollte der Champions-League-Sieger von 2023 aber am Freitag gewinnen, geht es am Sonntag im Finalspiel weiter. Ein Sieg da, und Bonn hätte die Qualifikation für die Königsklasse geschafft.

Bei Niederlage in den Europe Cup

Geht man im Halbfinale leer aus, startet Bonn im etwas weniger lukrativen Fiba Europe Cup, den in der vergangenen Saison die 9ers aus Chemnitz gewannen, der aber weniger hoch dotierte Preisgelder als die Champions League oder die noch höherklassige Euroleague bereithält.

Das Turnier in Antalya wird aber auch eine Standortbestimmung sein: Wo steht die abermals neu zusammengebaute Mannschaft von Roel Moers, die auch ganz junge Akteure im Kader stehen hat?

Schon in Antalya werden die Bonner zeigen müssen, dass sie bereit sind für die neue Saison. Schließlich wartet umgehend auch der Bundesliga-Auftakt. Die Liga startet bereits am Samstag. Bonn zieht am kommenden Mittwoch mit dem Gastspiel bei Rasta Vechta nach.