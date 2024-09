Deutscher Basketball BBL startet: Alles Wichtige rund um die neue Saison Stand: 10.09.2024 18:06 Uhr

Basketball-Deutschland macht sich bereit: Mitte September beginnt die neue Saison. Sind die Bayern auch unter Neu-Trainer Gordon Herbert Favorit? Welche Teams sind in Europa dabei? Alle Antworten gibt’s hier im FAQ.

Von Oliver Riedel

Wann startet die BBL?

Bevor die Liga startet müssen die Vereine erstmal im BBL-Pokal spielen. Den Auftakt machen am Freitag (13.09.2024) die Gladiators Trier gegen BBL-Aufsteiger Skyliners Frankfurt. Die Playoff-Teams der vergangenen Saison steigen erst zur zweiten Runde (Achtelfinale) in den Pokal ein.



Genau eine Woche später steigt das große Auftaktmatch der BBL: Meister Bayern München empfängt die Niners Chemnitz. Allerdings ist das Spiel vorgezogen vom 3. Spieltag – offiziell beginnt der erste Spieltag einen Tag später (21.09.) mit mehreren Begegnungen.

Zum BBL-Saisonauftakt treffen Chemnitz und München aufeinander. Meister München muss jedoch ohne Serge Ibaka (hier im Bild) auskommen - Ibaka wechselte zu Madrid.

Wer ist Favorit in dieser Saison?

Natürlich geht der Titel 2024/25 nur über Double-Meister Bayern München. Nach einem knappen Platz eins in der Hauptrunde hatten die Bayern in der K.-o.-Phase leichtes Spiel: Mehr als ein Spiel gab München in keiner Playoff-Runde her.



Ab dieser Saison wird das Team von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert geleitet, unter dem die Nationalmannschaft 2023 Weltmeister wurde. Ob Herbert, 2016 als Bundesliga-Trainer des Jahres ausgezeichnet, auch im Liga-Betrieb wieder Erfolge holen kann, muss sich zeigen. Immerhin: Herbert hat gleich fünf deutsche Nationalspieler im Kader - man kennt sich also.

Welche Teams haben auch Chancen auf den Titel?

Deutlich mehr Fragezeichen als bei Favorit München gibt es bei den übrigen Titel-Aspiranten. Die Niners Chemnitz und Alba Berlin haben zwar jeweils ihren Trainer behalten, mussten dafür aber wichtige Spieler abgeben.



Vize-Meister Berlin geht ohne die beiden Top-Stars Johannes Thiemann und Sterling Brown in die Saison - ansonsten ist der Kader aber stabil. Chemnitz muss ohne den besten deutschen Werfer der veregangenen Saison, Kevin Yebo, auflaufen - Yebo wechselte zur Konkurrenz nach München. Dennoch ist auch Chemnitz einiges zuzutrauen, vor allem weil der Verein standesgemäß mit einer starken Abwehr auftrumpft.



Auch Ulm und Bonn gehören regelmäßig zum erweiterten Favoritenkreis. Für beide war in der vergangenen Saison in Runde eins der Playoffs Schluss - besonders bitter für Ulm als Vorjahresmeister. Bonn steht außerdem vor einem personellen Neubeginn: Von den sieben Top-Scorern des Teams ist nur einer geblieben. Die Neuverpflichtungen haben Potenzial, aber wenig Erfahrung und müssen sich erst beweisen.

Neuverpflichtung Trevion Williams soll für Alba Berlin die wichtigen Abgänge über den Sommer kompensieren.

Wer ist neu in der BBL?

Eine kuriose Aufstiegskonstellation sorgt in diesem Jahr für Lücken im Matchplan. Rein sportlich durften sowohl die Skyliners Frankfurt als auch Zweitligameister Karlsruhe Lions aufsteigen. Letztere beantragten aber keine Lizenz für die BBL - weil Karlsruhe nicht den erforderten Mindestetat von 3,5 Mio. Euro vorweisen konnte.



Damit ist nur Frankfurt in der BBL dabei, zwei Absteiger gab es aber dennoch: die Tigers Tübingen und die Crailsheim Merlins. Dadurch geht die BBL mit nur 17 Teams in die Saison, da die BBL sich gegen eine Wildcard-Vergabe entschieden hatte - laut Liga hatte kein Team ernsthaftes Interesse an einer Wildcard-Bewerbung. Jeden Spieltag hat deshalb ein Team offiziell Pause.

Wer überträgt die BBL und den BBL-Pokal?

Die meisten Spiele überträgt Streaming-Anbieter "Dyn" - sowohl Bundesliga als auch BBL-Pokal und Champions League. Für die EuroLeague hat "MagentaSport" die Übertragungsrechte. Bis zu zwölf BBL-Spiele in der Saison dürfen auch ARD, ZDF und die Dritten Programme live übertragen. Zusätzlich läuft bei "Welt TV" eine BBL- Partie pro Spieltag live im Fernsehen.

Wann beginnen die Wettbewerbe im Europapokal?

Der bedeutendste europäische Wettbewerb, die EuroLeague, beginnt am 3. Oktober. Diese Liga hat nur wenige freie Plätze, viele Teams sind fest gesetzt. Aus Deutschland sind in der Saison 2024/25 Bayern München und Alba Berlin dabei.



Bereits am 1. Oktober startet die Champions League. Bereits sicher dabei sind Vechta, Würzburg und der Gewinner des letztjährigen FIBA Europe Cups, Chemnitz. Im September läuft noch die Qualifikationsphase. Hier kämpft Bonn um einen Startplatz.



Im FIBA Europe Cup treten dieses Jahr Braunschweig und Ludwigsburg an – der erste Spieltag ist am 9. Oktober. Schon etwas früher beginnt der Euro-Cup (24.9.), hier sind Hamburg und Ulm aus Deutschland vertreten.