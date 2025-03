WDR-Sport Arminia träumt vom nächsten Wunder auf der Alm Stand: 31.03.2025 15:15 Uhr

Drittligist Arminia Bielefeld hat sensationell das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Ganz Bielefeld ist jetzt heiß auf das Duell gegen Doublegewinner Bayer Leverkusen, das am Dienstag (20.45 Uhr, live in der ARD) angepfiffen wird.

Die Fans singen schon vom Europacup, Mannschaft und Trainer beschwören das Wunder - ganz Bielefeld rüstet sich für eine rauschende Party: Die Arminia träumt gegen Bayer Leverkusen von der nächsten Sensation, in der Stadt und auf der Alm herrschen Ausnahmezustand.

Mit einem großen Marsch aus der Altstadt zum Stadion wollen sich die DSC-Anhänger auf die Partie einstimmen. Sie machten die Alm schon in den vergangenen Runden zu einem bundesweit beachteten Tollhaus.

Kniat: "Glaube an das Wunder"

"Nicht nur die Bielefelder Fans haben heiße Herzen und einen Traum, sondern wir auch", sagte Arminia-Trainer Mitch Kniat vor dem Pokal-Halbfinale gegen den übermächtigen Gegner: "Wir treten nicht an, um das Spiel zu erleben, sondern um ins Finale zu kommen. Ich glaube zu hundert Prozent an das Wunder."

Zum vierten Mal steht der Favoritenschreck aus Ostwestfalen im DFB-Pokal-Halbfinale, für das Endspiel reichte es bisher nie. Das soll sich für den Drittligisten nun ändern. "Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben", betonte Kniat im WDR-Podcast "Einfach Fußball".

Alonso erwartet "harten Gegner"

Mit dem Starensemble von Xabi Alonso wartet nun aber ein anderes Kaliber - doch die Werkself ist gewarnt. "Wir erwarten einen sehr harten Gegner. Der Pokal ist manchmal verrückt. Wir müssen gut spielen", sagte der Baske am Tag vor dem Spiel.

"Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel", betonte Alonso, der weiter auf den verletzten Zauberfuß Florian Wirtz sowie Edmond Tapsoba verzichten muss. Dafür steht Angreifer Nathan Tella gegen den Favoritenschreck, der im laufenden Wettbewerb bereits die drei Bundesligisten SC Freiburg (3:1), Union Berlin (2:0) und Werder Bremen (2:1) ausgeschaltet hat, vor der Rückkehr.

Offen ließ der Coach, ob wie bereits zuvor im Pokal Matej Kovar anstelle von Lukas Hradecky im Tor stehen wird.

Größter Erfolg der Bielefelder Vereinshistorie

Sollte den Bielefelder die nächste Sensation gelingen, würde Arminia am 24. Mai im Berliner Olympiastadion um ein Ticket für die Europa League spielen, die Fans sangen in dieser Saison schon freudetrunken von Reisen nach Porto und Rom.

Doch schon der Finaleinzug "wäre legendär und historisch, das wäre der größte sportliche Erfolg in der Vereinsgeschichte", sagte der frühere Bielefelder Ansgar Brinkmann dem SID. Außerdem klingelt die Kasse schon jetzt. Rund 6,5 Millionen Euro haben die Bielefelder allein an DFB-Prämien bisher in diesem Wettbewerb verdient.

Was gegen den Titelverteidiger Hoffnung macht? Schon drei Drittligisten erreichten in der Geschichte das Endspiel des DFB-Pokals, die Arminia will die Nummer vier werden.

