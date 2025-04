46. Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen. Gerade Xabi Alonso dürfte angesichts des Zwischenstandes und der namhaften Optionen auf der Bank aber sicherlich schon darüber nachdenken, wann er reagiert.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Der DSC-Traum vom ersten Pokalfinale lebt! Arminia Bielefeld führt zur Pause keinesfalls unverdient mit 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen. Der amtierende Doublesieger ging in der 17. Minute in Führung. Ansonsten war von einem Klassenunterschied hier aber wirklich rein gar nichts zu sehen. Der Drittligist bereitete dem Bundesligisten gewaltige Probleme und bleib der eigenen mutigen Spielweise dabei sogar treu. Die Werkself fand überhaupt nicht zum eigenen dominanten Ballbesitzfußball und kam aus dem Spiel heraus sogar zu gar keine nennenswerte Möglichkeit. Bielefeld hatte hingegen nicht nur eine schnelle Antwort auf den Rückstand parat, sondern hatte durch Sarenren Bazee noch eine weitere große Chance, ehe Großer das Stadion mit seinem Treffer quasi mit dem Pausenpfiff in komplette Ekstase versetzte. Xabi Alonso und sein Team müssen sich jetzt etwas einfallen lassen, um der Blamage noch irgendwie zu entgehen. Spannung scheint für die zweite Hälfte aber auf jeden Fall schon garantiert. Bis gleich!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 2:1 M. Großer trifft kurz vor der Pause

45. +3 Maximilian Großer Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 2:1 durch Maximilian Großer

Spiel gedreht und die Alm steht Kopf! Oppie bringt einen Freistoß von links neben dem Strafraum stramm durch den Fünfer. In der Mitte verpasst Corboz zwar noch knapp mit dem Kopf, aber am langen Pfosten wirft sich Großer mit vollem Willen in den Ball und drückt ihn mit dem langen rechten Bein irgendwie direkt unter die Latte zur Führung in die Maschen.

45. +1 Die Bielefelder haben für die Ecke anscheinend eine kurz ausgeführte Variante eingeübt. Die misslingt allerdings völlig.

45. +1 120 Sekunden kommen in der ersten Hälfte oben drauf und Noah Sarenren Bazee holt tatsächlich jetzt sogar den ersten DSC-Eckstoß der Partie raus.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Jetzt haben die Bielefelder sogar mal wieder eine ganz lange eigene Ballbesitzphase. Die Gäste laufen derzeit völlig überraschend nur hinterher. So kurz vor der Pause scheuen sie womöglich aber auch nur das Risiko.

42. Stefano Russo übernimmt den fälligen Freistoß und schließt fast vom linken Strafraumeck direkt ab. Sein wuchtiger Versuch auf das Torwarteck gerät aber zu hoch und verfehlt das Ziel schlussendlich deutlich.

41. Nordi Mukiele Leverkusen Gelbe Karte für Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen)

Mukiele verliert den Ball im Mittelfeld leichtfertig und bügelt seinen Fehler erst auf seiner rechten Defensivseite gegen Sarenren Bazee mit einem Foul aus. Dafür sieht der Franzose Gelb und die Arminia bekommt mal einen offensiven Standard.

39. Der erste Abschnitt neigt sich bereits dem Ende entgegen. Leverkusen hat die DSC-Ausflüge jetzt zwar wieder besser im Griff, aber findet selbst keine Mittel, um sich Chancen herauszuspielen.

37. Mukiele hat auf der rechten Seite mal etwas Platz. Seine Hereingabe ist aber viel zu überhastet und segelt hoch und weit über Freund und Feind hinweg.

34. P. Schick deutlich am Tor vorbei

34. Im Zuge einer zweiten Welle nach einer weiteren Bayer-Ecke legt Tah von rechts im Sechzehner in den Rückraum zu Andrich ab. Der deutsche Nationalspieler zieht direkt ab. Schick steht genau in der Schussbahn und hält rund acht Meter vor dem Kasten nochmal den Fuß rein. Seine Verlängerung landet aber ein gutes Stück rechts neben dem Tor.

33. Im Moment ist die Partie ein wenig wild, da es selbst den Leverkusenern nicht gelingt den Ball im eigenen Ballbesitz flach zu halten. Dadurch segelt das Leder aktuell ein wenig hin und her.

30. Es ist kaum zu glauben, aber im Moment ist Bielefeld sogar das etwas aktivere und mutigere Team. Leverkusen muss hier wirklich für jeden Zentimeter kämpfen.

28. Amine Adli dringt über die halbrechte Position mit Tempo in den Sechzehner ein. Leon Schneider ist aber mit einer sensationellen Grätsche dazwischen und erobert den Ball fair.

26. Riesenchance für Sarenren Bazee

26. Beinahe das 2:1 für die Arminia! Hincapié verschätzt sich bei einem langen Ball ein bisschen, Sarenren Bazee kommt von hinten angelaufen und nutzt das eiskalt aus. Der 28-Jährige schnappt sich den Ball und ist plötzlich frei durch. Alleine vor Hrádecký kann er sich eigentlich das Eck aussuchen. Trotzdem ist am Ende der Finne der Sieger, da ein bisschen auf das aus seiner Sicht rechte Eck spekuliert und damit komplett richtig liegt.

24. Leverkusen hat hier wirklich große Probleme den Klassenunterschied auf den Platz zu bringen. Dementsprechend ausgelassen fiel auch der Jubel nach dem zwischenzeitlichen Führungstreffer aus. Jetzt ist aber wieder alles bei Null.

22. Der Treffer von Tah bedeutete den ersten Rückstand für die Bielefelder in der laufenden Pokalsaison. Lange Zeit, um den zu verarbeiten, brauchten sie jedoch nicht. Stattdessen sitzt direkt der erste Torschuss der Arminia und schon wieder schlägt Wörl zu. Für den 20-Jährigen ist es bereits der dritte Treffer im Wettbewerb.

20. 1:1 M. Wörl antwortet prompt

20. Marius Wörl Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:1 durch Marius Wörl

Der Arminia gelingt die perfekte Antwort! Schneider schickt Oppie auf dem linken Flügel mit einem perfekten Diagonalpass auf die Reise und der Außenverteidiger bringt den Ball aus dem Lauf direkt flach in die Mitte. Hincapié ist noch vor Sarenren Bazee am Ball. Allerdings kriegt der 23-Jährige die Situation nicht entschärft, sondern leitet den Ball nur zu Wörl weiter. Der DSC-Pokalexperte zieht noch ein Stück mit dem Ball am Fuß nach innen und vollstreckt aus gut acht Metern gekonnt mit rechts in das untere rechte Eck.

17. 0:1 J. Tah bringt Leverkusen in Führung

17. Jonathan Tah Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Jonathan Tah

Ein Standard bringt die Werkself in Front! Álex Grimaldo bringt eine Ecke von der linken Seite hoch vorne in den Fünfer. Dort verlängert Adli mit den Kopf an den zweiten Pfosten, wo Tah erstaunlich freistehend lauert. Der Innenverteidiger lässt sich die Chance aus kurzer Distanz nicht mehr nehmen und drückt den Ball im Sprung direkt mit dem rechten Innenrist aus kurzer Distanz über die Linie.

15. Michél Kniat und seinem Team ist es gelungen ein erstes Etappenziel zu erreichen und ein frühes Gegentor zu vermeiden. Doch damit nicht genug, nach der Anfangsviertelstunde ist das Tor von Jonas Kersken noch gar nicht ernsthaft bedroht worden.

12. Leverkusen ist wirklich bemüht die Kontrolle über das Geschehen zu gewinnen. Von dem sogar in der Bundesliga meistens praktizierten dominanten Ballbesitzfußball sind sie hier aber noch weit entfernt, da sich die Bielefelder energisch in jeden Zweikampf werfen.

9. Jonas Kersken lässt sich bei einem Querpass von links im Sechzehner etwas zu viel Zeit und kriegt den Ball nur gerade eben noch am erneut anlaufenden Amine Adli vorbei. Es ist aber wirklich eindeutig, dass die Arminia hier vermehrt die spielerischen Lösungen sucht und sich nicht verstecken möchte.

7. Die Hausherren verstecken sich keineswegs auch gegen den Doublesieger nicht, sondern halten an ihrer aktiven Spielweise fest mit der sie bereits in den vorherigen Runden für Sensationen sorgen konnten. Dadurch haben die Leverkusener keinesfalls ein leichtes Spiel.

4. Hagmann spielt einen zu laschen Rückpass von seiner Position hinten rechts zurück zu seinem Torwart. Kersken kann zwar noch gerade eben vor dem anrauschenden Adli klären, aber da hat die Arminia wirklich Glück.

3. Den ersten Eckstoß der Partie bringt Álex Grimaldo von der linken Seite herein. Die DSC-Defensive ist aber hellwach und es entsteht keine Gefahr.

2. Der Ball rollt wieder und nur wenige Sekunden später kehrt auch Jeremie Frimpong auf das Feld zurück.

2. Jeremie Frimpong ist direkt beim ersten Luftduell unglücklich von Maximilian Großer im Gesicht getroffen worden und muss behandelt werden. Deshalb ist die Begegnung früh das erste Mal unterbrochen.

1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen in den roten Trikots. Bielefeld hält in Dunkelblau dagegen.

1. Spielbeginn

Bei allerbester Stimmung betreten die beiden Mannschaften das Stadion auf der Alm. Es ist wirklich alles angerichtet für einen packenden Pokalabend!

Vorbericht: Arminia Bielefeld

Während Leverkusen bereits zum sechsten Mal in das Finale einziehen könnte, wäre es für die Arminia die erste Reise nach Berlin. Die Ostwestfalen standen zwar bereits viermal in der Runde der letzten Vier, aber scheiterten dort jeweils. Zuletzt 2014/15 sogar ziemlich deutlich mit 4:0 am VfL Wolfsburg. Als krasser Außenseiter haben sie jedoch nichts zu verlieren. Für Bayer ist die Fallhöhe dementsprechend deutlich höher. Bei den bisherigen drei Pokalduellen konnten sich die Rheinländer allerdings immer durchsetzen.

Vorbericht: Bayer Leverkusen

In der Liga ist Leverkusen zwar mittlerweile wieder bis auf sechs Punkte am FC Bayern dran. Trotzdem ist der DFB-Pokal der wohl einfachste Weg für die Rheinländer in diesem Jahr einen Titel zu holen. Schließlich haben sie es hier immerhin komplett selbst in der Hand und mit Bielefeld einen vermeintlich leichten Gegner vor der Brust. Den nicht zu unterschätzen, sondern als haushoher Favorit an das eigene Leistungslimit zu kommen, wird für Bayer die große Herausforderung. Im Viertelfinale wäre der amtierende Titelträger beinahe ausgerechnet deswegen gescheitert als Leverkusen im Derby daheim gegen Köln völlig überraschend mit 2:0 zurücklag. Mit einem ganz späten Ausgleichstreffer von Schick retteten sie sich aber noch in die Verlängerung und konnten dort das Weiterkommen sichern. Auf einen ähnlich spannenden Abend könnte die Werkself heute aber sicherlich gut verzichten und wird alles daran setzen möglichst früh für klare Verhältnisse zu sorgen.

Das Remis am Wochenende war für die Arminia durchaus ein Rückschlag im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Trotzdem stimmt die Form der Bielefelder vor dem so wichtigen Halbfinale absolut. Schließlich verlor der DSC nur eins der vergangenen neun Pflichtspiele und hat darüber hinaus im vorangegangenen Verlauf der Pokalsaison bereits jede Menge Selbstvertrauen tanken können. Vor heimischem Publikum bezwangen in der ersten Runde mit Hannover 96 einen Zweitligisten und sorgten bereits damit für eine kleine Überraschung. Doch damit hatten sie noch nicht genug. Es folgten Siege gegen Union, Freiburg und Bremen und damit echte Sensationen gegen gleich drei Bundesligisten. Daraus schöpfen die Ostwestfalen auch Kraft für den heutigen Abend und glauben fest daran, dass sie auch als krasser Außenseiter die Möglichkeit haben das Ticket für das Finale in Berlin zu buchen.

Etwas überraschend verzichtet Xabi Alonso auf die Rotation im Tor. Das ist bereits ein Zeichen dafür wie ernst die Werkself die heutige Begegnung nimmt. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Bochum gibt es ohnehin nur zwei Veränderungen. Robert Andrich startet für Aleix García und Amine Adli erhält den Vorzug vor Victor Boniface.

Michél Kniat nimmt nach dem durchaus enttäuschenden 2:2 gegen Hannover II drei Wechsel in der Startelf vor. Maximilian Großer, Felix Hagmann und Noah Sarenren Bazee beginnen für Joel Felix, Christopher Lannert und Julian Kania, die dafür alle zunächst nur auf der Bank Platz nehmen.