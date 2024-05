Wechsel innerhalb der Bundesliga Nächster Neuer für den VfB Stuttgart - Keitel kommt vom SC Freiburg Stand: 22.05.2024 12:20 Uhr

Es hatte sich angedeutet, nun ist es fix: Yannik Keitel wechselt ablösefrei vom SC Freiburg zum VfB Stuttgart und erhält einen Vertrag bis 2028. Zudem kommt Justin Diehl vom 1. FC Köln.

Der 24-Jährige Keitel stammt aus dem Nachwuchsbereich der Breisgauer, bei denen er auch zum Profi aufstieg. In seiner bisherigen Karriere bestritt Keitel 64 Bundesligaspiele, in denen er einen Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete, sowie neun Partien in der Europa League. 2018 wurde der gebürtige Breisacher Deutscher A-Junioren-Pokalsieger mit Freiburgs U19, 2021 erlangte er mit dem SC Freiburg II die Meisterschaft der Regionalliga Südwest. Nun kann er künftig mit dem VfB Stuttgart in der Champions League spielen.

Yannik Keitel: "Bin überzeugt, dass der VfB der richtige Verein für mich ist"

"Ich freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe beim VfB Stuttgart und auch das Team und den Verein kennen zu lernen", sagte Keitel. "Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen und dem Trainer bin ich davon überzeugt, dass der VfB der richtige Verein für mich ist."

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ist froh darüber, dass er Keitel für die Stuttgarter gewinnen konnte. "Yannik passt mit seinem Profil und seiner Spielweise sehr gut zu uns. Er hat in den vergangenen Jahren auf nationaler und auf internationaler Ebene wichtige Erfahrungen gesammelt und ist dadurch als Spieler und als Persönlichkeit gereift", so Wohlgemuth. "Gleichzeitig sehen wir bei Yannik das Potenzial für weitere Entwicklungsschritte."

Justin Diehl kommt aus Köln an den Neckar

Am Mittwoch gab der VfB Stuttgart zudem bekannt, dass Justin Diehl vom 1. FC Köln an den Neckar wechselt. Der 19-Jährige absolvierte bislang neun Bundesligaspiele für die Kölner, in der abgelaufenen Saison kam er vorrangig in der zweiten Mannschaft (Regionalliga West) zum Einsatz. In 19 Regionalliga-Spielen erzielte Diehl zwölf Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.

"Justin Diehl zählt auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, beim VfB wollen wir seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern", sagte VfB Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in der Vereinsmitteilung. Justin Diehl selbst freue sich "schon sehr darauf, in die Saisonvorbereitung zu starten und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen."

Stuttgart auf dem Transfermarkt sehr aktiv

In den letzten Tagen hatte der VfB bereits mehrere Transfers eingetütet. So wechseln die bisherigen Leihspieler Leonidas Stergiou und Jamie Leweling fix zu den Schwaben, zudem kommt Nick Woltemade ablösefrei vom SV Werder Bremen.

