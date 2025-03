3. Liga Wichtiger Sieg für VfB II - Sandhausen lässt Punkte liegen Stand: 08.03.2025 16:03 Uhr

Brisante Duelle im Tabellenkeller der 3. Liga für den SV Sandhausen und den VfB Stuttgart II, aber nur die Schwaben konnten drei Punkte im Abstiegskampf einfahren.

Der SV Sandhausen wollte mit einem Sieg im Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching einen Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Doch die Sandhäuser kamen gegen das Schlusslicht der 3. Liga nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Mit 32 Punkten aus 27 Spielen steht die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak nur knapp vor den Abstiegsrängen. Die Tore für Sandhausen erzielten Sebastian Stolze (47. Minute) und Besar Halimi (51.). Für Unterhaching trafen Leander Popp (12.) und Fabio Torsiello (56.).

SV Sandhausen vergibt gute Chancen in der ersten Hälfte

Allein in der ersten Hälfte hatte der SV Sandhausen mehrere gute Gelegenheiten. Sebastian Stolze (10.) vergab, nachdem er sich auf der rechten Seite gut durchgesetzt hatte. Sein Schuss aus guter Position im Strafraum flog links am Tor vorbei. Viktor Granath (41.) nickte den Ball ebenfalls links neben das Tor und auch David Otto (45.) schob knapp am Tor vorbei, als er sich nach einer Ecke mit einer Drehung um den Gegenspieler in Szene setzen konnte. Unterhaching machte das besser und ging mit einer der wenigen guten Offensivaktionen in Führung. Nach einer Flanke von der rechten Seite köpfte Popp aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (12.).

Sandhausen dreht Partie nach der Pause

Ineffiziente Sandhäuser in der ersten Hälfte, aber nach Wiederanpfiff nutzten die Gastgeber die erste Möglichkeit. Stolze lauerte nach einer Hereingabe am zweiten Pfosten und schob den Ball ins Tor (47.). Zuvor hatten die Gäste aus Unterhaching nicht klären können. Keine fünf Minuten später drehte Besar Halimi mit einem Schuss aus rund 16 Metern die Partie (51.).

Unterhaching lässt sich nicht unterkriegen

Von da an sah es so aus, als hätten die Sandhäuser das Momentum auf ihrer Seite. Doch Fabio Torsiello (56.) schockte die Gastgeber, in dem er den Ball im Strafraum zum 2:2 ins Tor stocherte - ein Treffer, der in diesem Moment überraschend kam. In der Folge gelang es Sandhausen nicht, das Spiel ein weiteres Mal auf die eigene Seite zu ziehen. Unterhachings Keeper Kai Eisele wehrte unter anderem einen Kopfball von Otto sehr gut ab und auch SVS-Torhüter David Richter verhinderte gegen sich aufbäumende Unterhachinger kurz vor Schluss zwei Mal einen Rückstand. Es blieb beim 2:2.

Nach drei Niederlagen in Folge haben die Sandhäuser damit zwar gepunktet, dennoch: Mit nur einem Sieg im Jahr 2025 (1:0 gegen Bielefeld), fünf Niederlagen und zwei Unentschieden steckt das Team weiterhin im Abstiegskampf.

Big Points für den VfB Stuttgart II

Der VfB Stuttgart II hingegen hat sein Kellerduell gegen Hannover 96 II gewonnen. Die frühe 1:0-Führung durch VfB-Stürmer Thomas Kastanaras (13. Minute) glich Hannovers Eric Uhlmann mit einem Kopfball noch vor der Pause zum 1:1 aus (33.). Im zweiten Durchgang hatten die Gäste zunächst die zwingenderen Möglichkeiten, doch der ehemalige Waldhof-Angreifer Valmir Sulejmani verfehlte das Tor per Kopf (60.) und Robin Kalem scheiterte im Eins-gegen-Eins an VfB-Keeper Dennis Seimen (69.). Für den VfB Stuttgart II vergaben danach Mohamed Sankoh (72.) und Laurin Ulrich (75.) gute Chancen auf den erneuten Führungstreffer.

Für Ulrich war kurz danach Feierabend, nach einem Foul an Michel Dammeier sah der VfB-Akteur Gelb-Rot (79.). Trotz Unterzahl gelang den Gastgebern in der Schlussphase noch das entscheidende Tor, Mohamed Sankoh verwandelte einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter zum 2:1-Endstand (85.). Die Schwaben bleiben auf einem Abstiegsplatz, sind aber punktgleich (31) mit dem Tabellensechzehnten Alemannia Aachen.

Sendung am Sa., 8.3.2025 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR