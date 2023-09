3. Liga Waldhof am Ende zu neunt - Ulm schlägt dezimierte Mannheimer Stand: 17.09.2023 19:04 Uhr

In einem hitzigen Duell geht der SSV Ulm 1846 Fußball bei Waldhof Mannheim als Sieger vom Platz. Das sorgte jedoch nicht nur sportlich für allerlei Gesprächsstoff.

Lucas Röser (36.) und Tobias Rühle (90.+13) erzielten die Tore zum verdienten 2:0-Auswärtssieg des SSV Ulm 1846 Fußball bei Waldhof Mannheim. Für Diskussionen sorgten jedoch nicht die beiden Ulmer Treffer, sondern die Platzverweise für die Mannheimer Julian Riedel (13.) und Laurent Jans (86.) sowie eine längere Spielunterbrechung.

Julian Riedel gab den Ton vor, der das Spiel fortan bestimmen sollte. Mit seiner rüden Grätsche holte der Waldhof-Verteidiger Leonardo Scienza kurz hinter der Mittellinie von den Beinen. Schiedsrichter Timo Gansloweit zögerte keinen Moment und zückte direkt Rot. Danach wurde es erst einmal hitzig. Aus Mannheimer Sicht war es der Tiefpunkt einer hektischen Anfangsphase, in der die Kurpfälzer froh sein konnten, nicht schon einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Erst parierte Lucien Hawryluk einen Schuss des Ulmer Flügelstürmers Dennis Chessa (8.), dann spielte der Waldhof-Keeper einen Fehlpass im eigenen Sechzehner. Doch Chessa und Scienza spielten so überhastet, dass sich daraus eine Abseitsposition statt einer Tor-Chance ergab.

Überzahl spielt dem SSV Ulm 1846 Fußball in die Karten

Die Überzahl spielte dem SSV Ulm 1846 Fußball natürlich in die Karten. Die Ulmer ließen fortan Ball und Gegner laufen und spielten geduldig auf das erste Tor. Dies fiel in der 36. Minute: Lucas Rösers Kopfball konnte Hawryluk noch abwehren. Beim Nachschuss war der 22-Jährige hingegen machtlos. Der SSV Ulm 1846 Fußball beherrschte das Spiel und brachte die 1:0-Führung souverän in die Pause.

In der zweiten Halbzeit sorgte Waldhof erneut für schlechte Stimmung. Diesmal waren es die Fans, die mehrere Gegenstände auf die Ulmer Ersatzspieler warfen, die sich vor ihrem Block aufwärmten. Eines dieser Wurfgeschosse traf den Ulmer Stürmer Nicolas Jann am Kopf - laut Magenta-TV war es eine Münze oder eine Spielfigur. Die TV-Bilder zeigten auch einen Ordner, der ein Feuerzeug vom Rasen aufhob. Schiedsrichter Timo Gansloweit unterbrach das Spiel, es wurde auch über einen Spielabbruch diskutiert. Nach etwas mehr als acht Minuten Pause entschied er sich jedoch, das Spiel fortzusetzen.

Waldhof Mannheim drückt in Unterzahl

Waldhof Mannheim kam etwas besser aus der Zwangspause, machte Druck und wollte den Ausgleich in Unterzahl erzwingen. Es dauerte jedoch bis zur 79. Minute, bis aus dem Stürmen und Drängen auch Tor-Gefahr entstand. Doch Kelvin Arases Kopfball nach der Flanke von Fridolin Wagner war zu unplatziert. Wenig später hatte ein weiterer Mannheimer seine Nerven nicht unter Kontrolle. Laurent Jans schlug den Ball weg, weil er sich über eine Freistoß-Entscheidung ärgerte. Gansloweit zeigte dem bereits verwarnten Außenverteidiger Gelb-Rot (86.).

Mit nun zwei Mann Überzahl wollte der SSV Ulm 1846 Fußball die Entscheidung. Doch der eingewechselte Sascha Risch scheiterte nach einem blitzsauberen Konter an Torwart Hawryluk. Wenige Sekunden später verpasste auch Felix Higl völlig frei vor dem Mannheimer Tor die Entscheidung. So war es Tobias Rühle vorbehalten, in der 13. Minute der Nachspielzeit doch noch den zweiten Treffer für den SSV Ulm 1846 Fußball zu erzielen. Torwart Hawryluk war bei einem Freistoß mit nach vorne geeilt. Rühle traf aus etwa 20 Metern ins leere Tor.

Waldhof muss in Saarbrücken zwei Verteidiger ersetzen

Es war bereits der dritte Sieg für den SSV Ulm 1846 Fußball, der mit nun elf Punkten vorerst auf Platz drei der 3. Liga steht. Waldhof Mannheim musste nach zuletzt zwei Siegen in Serie wieder einen Dämpfer hinnehmen. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm steht mit sieben Punkten auf Platz zwölf. Mannheim muss kommenden Samstag (23.09., 14:00 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken ohne die dann gesperrten Verteidiger Riedel und Jans auskommen. Ulm bekommt es am Sonntag (24.09., 13:30 Uhr) mit Rot-Weiss Essen zu tun.