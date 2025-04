Fußball | DFB-Pokal Vorsicht vor diesen Arminen! Das ist der Final-Gegner des VfB Stuttgart Stand: 03.04.2025 19:07 Uhr

Der VfB Stuttgart steht nach dem Sieg gegen RB Leipzig im Pokalfinale. Gegner in Berlin wird Arminia Bielefeld sein - ein Drittligist, der eine Pokalsaison wie im Rausch erlebt.

Grenzenloser Jubel herrschte am Mittwochabend in der Stuttgarter Arena, als Schiedsrichter Sven Jablonski das Halbfinale des DFB-Pokals abpfiff und der VfB Stuttgart dank eines 3:1 gegen RB Leipzig erstmals seit 2013 wieder ins Endspiel einzog.

Ebenso großer Jubel hatte schon am Dienstag in Bielefeld geherrscht. Dort hatte die Arminia mit Bayer Leverkusen den großen Favoriten mit 2:1 geschlagen und stand damit als erster Finalist fest. Ein Drittligist düpiert den Doublesieger: Es war nicht weniger, als eine der größten Sensationen der jüngeren Fußballgeschichte. Und das, nachdem sich Bielefeld am Wochenende noch zu einem 2:2 gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 gemüht hatte.

Und doch hätte das Team von Xabi Alonso gewarnt sein müssen. Vor Bayer hatten die Bielefelder schon Zweitligist Hannover 96 (2:0) sowie die Bundesligisten Union Berlin (2:0), den SC Freiburg (3:1) und Werder Bremen (2:1) aus dem Wettbewerb gekegelt.

Bielefelder Alm als Katalysator für Sensationen

Beim Viertelfinale gegen Bremen konnte (oder musste) ich mich - als Anhänger der Gastmannschaft - auf der Bielefelder Alm persönlich davon überzeugen, mit welcher Wucht die Arminia durch diesen Wettbewerb pflügt. Denn keinen dieser Erfolge hat sich die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat ergaunert. Im Gegenteil: Sie waren allesamt verdient.

Gegen Leverkusen gab es in der zweiten Halbzeit eine Phase, wo die Arminia den Meister gar über mehrere Minuten dominierte, obwohl sie da bereits mit 2:1 in Führung lag. Die Bielefelder Alm und ihre Protagnonisten versprühen in dieser Saison eine Atmosphäre, die offenbar alles möglich erscheinen lässt.

Mannschaft und Publikum als Einheit

Im Viertelfinale gegen Werder herrschte in der Arena eine Stimmung, die selbst in Bundesligastadien selten aufkommt. Publikum und Mannschaft als eine Einheit, exakt das kam bei mir als einem der "Leidtragenden" an.

Im Finale am 24. Mai im Berliner Olympiastadion müssen die Bielefelder auf ihre Alm verzichten. An Unterstützung wird es trotzdem nicht mangeln. Trainer Kniat mutmaßte im Sportschau-Interview nur halb im Spaß, dass sich wohl ein Großteil der rund 330.000 Einwohner auf den Weg in die Hauptstadt begeben werde.

VfB muss keinen mauernden Gegner fürchten

Sportlich müssen die VfB-Fans derweil nicht fürchten, dass sie auf einen Gegner treffen, der sich im eigenen Strafraum einigelt. Das Erfolgsrezept des Drittligisten in dieser Pokalsaison ist, eben nicht wie ein Drittligist aufzutreten. Mit mutigem Offensivfußball ist den Bielefeldern der große Wurf gelungen.

Sportlich hat die Arminia eine spannende Truppe beisammen. Im Mittelfeld zieht Mael Corboz die Fäden. Der 30-Jährige, früher beim SC Verl unter Vertrag, ließ die Leverkusener Mittelfeldzentrale um Granit Xhaka zur Bedeutungslosigkeit verkommen. Auf der linken Seite rannte Louis Oppie - eine Art fußballerische Reinkarnation von Jörg Böhme - die Seitenlinie auf und ab. Kurz vor dem Pausenpfiff drosch er einen Freistoß mit solcher Wucht vor das Tor, dass Maximilian Großer nur noch den Fuß hinhalten musste, um den Siegtreffer zu erzielen.

Marius Wörl, der Pokalprofi

Das erste Bielefelder Tor hatte Marius Wörl erzielt, wer sonst? Für die Leihgabe von Hannover 96 war es bereits der dritte Treffer im Wettbewerb. Nach Traumtoren gegen Berlin und Werder traf der 20-Jährige gegen Bayer eiskalt zum 1:1-Ausgleich. Eine Kaltschnäuzigkeit, die Wörl nach dem Abpfiff wohl selbst verblüffte. "Ich kann es noch gar nicht fassen", sagte der Offensivmann im Sportschau-Interview.

Mit Noah Sarenren Bazee steht ein Profi im Kader, dem einst eine gute Bundesliga-Karriere zugetraut wurde. Der mittlerweile 28-Jährige wurde aber während seiner Zeit bei Hannover 96 und beim FC Augsburg immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Nach einem Kreuzbrandriss ist er im Sommer zurückgekehrt, hatte aber im Saisonverlauf mit muskulären Problemen zu kämpfen. Gegen Leverkusen zeigte er aber, dass er durch seine Schnelligkeit vor allem im Konterspiel immer noch brandgefährlich ist.

Es wird ein Duell zweiter Traditionsklubs: Gemeinsam mit den Stuttgarter Anhängern wird die Arminia für ein tolles Final-Flair sorgen. Für Bielefeld ist es das erste Endspiel im DFB-Pokal überhaupt. Der VfB greift nach dem ersten Pokalsieg seit 1997. Damals besiegten die Schwaben mit Energie Cottbus ebenfalls einen Drittligisten. Ein gutes Omen? Vielleicht. Und dennoch sollte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß gewarnt sein, denn mit Drittliga-Fußball haben die Bielefelder Pokalauftritte in dieser Saison nichts zu tun.

