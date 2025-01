Fußball | Bundesliga VfB wieder auf Königsklassen-Kurs: So reagiert Hoeneß auf den Tabellenplatz Stand: 18.01.2025 18:54 Uhr

Der VfB Stuttgart lässt dem SC Freiburg beim 4:0 keine Chance - und liegt nach drei Siegen in Folge wieder voll auf Champions-League-Kurs.

"Wir kommen einfach gut ins Spiel", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Sieg gegen den SC Freiburg im Sportschau-Interview. Wobei "gut" fast schon untertrieben ist, wenn sein Team in der dritten Minute in Führung geht und in der 17. Minute vor heimischem Publikum auf 2:0 erhöht. Ob er irgendwas gesehen habe, das ihm nicht gefallen hat, wurde Hoeneß noch gefragt. Seine Antwort: "Nein." Die hohe Effizienz zu Beginn der Partie habe natürlich geholfen für den weiteren Verlauf des Spiels.

Erfolgreiche Bilanz für Stuttgart in 2025

Auch der Torschütze zum 4:0-Endstand, Deniz Undav, zeigte sich im Interview nach dem Spiel hochzufrieden: "Wir waren in allen Belangen besser als Freiburg und haben verdient gewonnen." Dabei habe die 1:3-Niederlage im Hinspiel für zusätzliche Motivation gesorgt: "Nach der Leistung im Hinspiel wussten wir, wir müssen eine Reaktion zeigen."

Besser könnte das Jahr 2025 für den VfB bislang kaum laufen: Stuttgart konnte erstmals in dieser Saison dreimal in Folge einen Sieg feiern. Fünf der letzten sechs Bundesligaspiele gewann der VfB. Guter Zusammenhalt, guter Spirit und eine gute Haltung auf dem Platz, das mache seine Mannschaft gerade so stark, fasste Hoeneß zusammen.

Champions-League-Platz für Hoeneß "irrelevant"

Dank der Treffer von Anthony Rouault (3.), Ermedin Demirovic (17.), Nick Woltemade (45.+5/Foulelfmeter) und dem eingewechselten Deniz Undav (80.) schob sich der VfB an RB Leipzig vorbei auf den vierten Platz und liegt mit 32 Punkten wieder auf Königsklassen-Kurs. Darauf angesprochen, reagierte Sebastian Hoeneß zurückweisend: "Wir haben noch sehr viel Fußball zu spielen. Wir müssen Schritt für Schritt gehen. Das haben wir bisher immer gemacht. Es ist nicht so lange her, da haben wir gegen St. Pauli ein Spiel nicht gewonnen. Da gab es, glaube ich, nicht so viele Stimmen, die in Richtung Champions League gegangen sind, das ist für mich und für uns irrelevant." Der VfB wolle sich in eine gute Ausgangssituation bringen, am besten in allen Wettbewerben, um dann irgendwann, wenn es ins Finale geht, über Ziele zu sprechen.

Am Dienstag gegen Slovan Bratislava

Das nächste kurzfristige Ziel ist sicherlich eine erfolgreiche Auswärtsfahrt in die Slowakei. Dort treffen die Schwaben in der Königsklasse am Dienstag (21 Uhr) auf Slovan Bratislava. In der Bundesliga treten die Schwaben dann am Wochenende bei Mainz 05 an.

