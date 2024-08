Fußball | Bundesliga VfB vor Heimspiel gegen Mainz - Touré ist bereit, bei Al-Dakhil Geduld gefragt Stand: 29.08.2024 16:07 Uhr

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß muss vor dem Spiel gegen Mainz wieder schwierige Entscheidungen treffen - allerdings nur vorne. Hinten wird ein Neuzugang nicht schnell helfen können.

Offensiv hat Trainer Sebastian Hoeneß die Qual der Wahl, defensiv nach wie vor kaum Optionen. Der Kader des VfB Stuttgart kommt vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de) etwas unausgewogen daher. Was allerdings weniger an undurchdachter Personalplanung liegt als an extrem ungleich verteiltem Verletzungspech. Mit "vorne tendenziell eher zu viel, hinten aktuell definitiv zu wenig" umriss Hoeneß seine derzeitigen Auswahlmöglichkeiten.

Steht Rückkehr von Josha Vagnoman bevor?

Der Coach sei "grundsätzlich mit der Kadergröße einverstanden", sagte er. Seine Worte waren keine Kritik an Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Vielmehr hätten die Schwaben bei ihrer Planung in diesem Sommer auch einige Punkte berücksichtigen müssen, erklärte Hoeneß: die zusätzliche Belastung durch die Champions League etwa oder die Verletzungen, die Spieler aus der Vorsaison mitgenommen haben. Wie die Verteidiger Dan-Axel Zagadou oder Josha Vagnoman zum Beispiel. Immerhin Vagnoman könnte gegen Mainz nach langer Pause nun ins Aufgebot zurückkehren.

Neuzugang Ameen Al-Dakhil erstmal keine Option

Auf das Debüt von Abwehrspieler Ameen Al-Dakhil, der am Dienstag vom englischen Zweitligisten FC Burnley geholt wurde, wird der VfB hingegen noch eine ganze Weile warten müssen. "Wir müssen davon ausgehen, dass er in den nächsten vier bis sechs Wochen final zur Mannschaft stoßen kann", sagte Hoeneß. Es werde dann aber auch noch Zeit brauchen, bis der 22-Jährige "bei 100 Prozent Spielfitness ist". Wegen einer Muskelverletzung hat Al-Dakhil seit mehr als einem halben Jahr kein Spiel mehr bestritten. Beim Heimspiel am Samstag, dem ersten der Stuttgarter nach zuvor drei Pflichtspielen in der Fremde in dieser Saison, wird wieder der junge Anrie Chase in der Innenverteidigung starten. So viel hat Hoeneß vor dem Duell mit den Rheinhessen schon mal verraten.

Einsatz von Touré noch eine Frage des Visums

Vorne wird der 42-Jährige derweil wieder einige Härtefälle zu moderieren haben. Nationalstürmer Deniz Undav und Flügelspieler Jamie Leweling kamen beim 5:0 im DFB-Pokal bei Zweitligist Preußen Münster am Dienstag beispielsweise erst von der Bank. Beim Liga-Auftakt beim SC Freiburg (1:3) am Wochenende zuvor waren die Neuzugänge Nick Woltemade und Fabian Rieder erst eingewechselt worden. Der Kongolese Silas, immer noch einer der Fan-Lieblinge, kam in beiden Partien gar nicht zum Einsatz.

Sollte er sein Visum rechtzeitig bekommen, könnte laut Hoeneß gegen Mainz auch El Bilal Touré in den Kader rutschen. Der von Atalanta Bergamo ausgeliehene Nationalspieler Malis würde das Gedränge in der Offensive dann sogar noch verstärken.

Sendung am Do., 29.8.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg