Aufsteiger triumphiert VfB Stuttgart II mit deutlichem Sieg gegen Arminia Bielefeld Stand: 24.09.2024 21:04 Uhr

Der VfB Stuttgart II hat sein Heimspiel am Dienstagabend gegen die Arminia aus Bielefeld mit 3:0 gewonnen. Die Schwaben rücken damit zwischenzeitlich auf Platz Sieben in der Tabelle vor.

Bereits in den ersten Minuten wurde deutlich: Die Stuttgarter haben sich nach der deutlichen 0:4-Niederlage am vergangenen Wochenende einiges vorgenommen. Die Elf von Trainer Markus Fiedler zeigte sich spielfreudig und spielbestimmend, aber zunächst ohne größere Torchancen. Dagegen drängten die Bielefelder immer wieder in Richtung Stuttgarter Strafraum und konnten die erste Großchance der Partie für sich verbuchen. Etwas Glück und Aluminium verhinderten den frühen VfB-Rückstand (8. Minute), als ein Fernschuss von Arminias Marius Wörl nur das Stuttgarter Torgehäuse trifft.

Davon keinesfalls geschockt drückten die jungen Wilden des VfB II fast unmittelbar danach in die andere Richtung. Ein Bielefelder-Foulspiel an der eigenen Strafraumkante brachte den Stuttgartern einen Freistoß und sie in eine hervorragende Ausgansposition rund 16 Metern vorm gegnerischen Tor. Die nutze Wahid Faghir und beförderte die Kugel mit viel Wucht ins rechte Eck. Die Führung für den VfB II (13.). Lange Zeit passierte dann wenig, bis Benjamin Boakye sich im Bielefelder Strafraum durchtänzelte und zum 2:0 einschob (32.). Den finalen Schlusspunkt setzte dann Jarzhino Malanga, der in Hälfte zwei aus rund 17 Metern flach ins rechte Ecke trifft (68.).

Der Aufsteiger aus Stuttgart feiert damit bereits seinen dritten Saisonsieg, schiebt sich in der Tabelle sogar an der Arminia vorbei und steht zwischenzeitlich auf Rang Sieben.