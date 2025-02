Fußball | 3. Liga VfB Stuttgart II kann Sieglos-Serie auch in Wiesbaden nicht brechen Stand: 01.02.2025 15:55 Uhr

Der VfB Stuttgart II kommt in der 3. Liga nicht in die Erfolgsspur. Am 22. Spieltag kassierte der Aufsteiger bei Wehen Wiesbaden eine weitere Niederlage - es ist die elfte in dieser Saison.

Die Schwaben verloren in einem schwachen Drittliga-Spiel bei Wehen Wiesbaden am Samstag (01.02.2025) mit 0:2 (0:2). Thijmen Goppel brachte die Gastgeber mit einem kuriosen Tor früh in Führung (6. Minute), noch vor der Pause erhöhte Fatih Kaya (45.+2). Damit wartet der VfB Stuttgart II seit dem Sieg gegen Waldhof Mannheim Ende November 2024 auf einen Erfolg. Für den Zweitliga-Absteiger aus Wiesbaden ist es hingegen der zweite Sieg seit der Winterpause.

Unglückliche Aktion führt zu VfB-Rückstand

VfB-Trainer Markus Fiedler ließ seine Startelf im Vergleich zum 1:1-Unentschieden bei 1860 München unverändert und gab als Maßgabe vor, "die gezeigte Leistung aus dem Spiel in München erneut auf den Rasen" zu bringen. Aber sein Team startete denkbar unglücklich ins Spiel, den bereits nach sechs Minuten lagen die Schwaben 0:1 zurück. Wehen wagte sich das erste Mal über die rechte Seite in die VfB-Hälfte und eigentlich hätte VfB-Verteidiger Leny Meier den Pass auf Goppel leicht klären können. Er entschied sich jedoch für Wegschlagen und traf beim Rettungsversuch Goppels Fuß, von dem der Ball am überraschten VfB-Keeper Dennis Seimen vorbei ins Tor trudelte.

Weiterer VfB-Abwehrfehler begünstigt nächstes Tor

Im Anschluss zog sich Wiesbaden in die eigene Hälfte zurück, der VfB II hatte mehr Ballbesitz, konnte diese Überlegenheit aber nicht in gefährliche Aktionen verwandeln. Wehen hatte keine Mühe, die Führung zu verteidigen, und zeigte selbst wenig Überzeugendes in der Offensive. So plätscherte die Partie bis kurz vor der Halbzeitpause vor sich hin - bis zu einem weiteren Abwehrfehler der Gäste. Torhüter Seimen spielte einen Pass ungenau auf Kapitän Dominik Nothnagel, der den Ball vor die Füße von Goppel köpfte. Dessen Flanke fand Kaya, der im Fünfmeterraum nur noch zum 2:0-Halbzeitstand einköpfen musste.

VfB II bemüht, aber zu harmlos

Zur zweiten Hälfte wechselte VfB-Coach Fiedler doppelt. Für Thomas Kastanaras kam Mohamed Sankoh ins Spiel, für Kaden Amaniampong durfte Jannik Hofmann ran. Und die Schwaben kreierten die erste gefährliche Situation nach dem Seitenwechsel: Meyer dribbelte mit einer schönen Einzelaktion in den Strafraum, scheiterte mit seinem Schuss aber am Unterschenkel von SVW-Torhüter Florian Stritzel, den Abpraller setzte Sankoh knapp neben das Tor (50.).

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken machte Wiesbaden nur das Nötigste, hätte nach einer Stunde aber weiter erhöhen können. Wieder war es Goppel, der unbedrängt auf dem rechten Flügel flanken konnte. Seine Hereingabe köpfte Ole Wohlers jedoch knapp am Tor vorbei. Danach zogen sich die Gastgeber wieder zurück und überließen dem VfB das Geschehen, der aber weiterhin viel zu ungefährlich auftrat und die SVW-Defensive selten forderte. Und so sahen die etwas mehr als 4.000 Zuschauer bis zum Abpfiff keine wirklich gefährliche Torgelegenheit mehr. Es blieb beim 0:2 aus Sicht des VfB II.

VfB II gegen Dresden, Wiesbaden in Cottbus

Durch die Niederlage bleibt Stuttgart mit weiter 21 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. Am nächsten Spieltag (Samstag, 08.02., 14 Uhr) empfangen die Schwaben den Tabellen-Zweiten Dynamo Dresden. Wehen Wiesbaden klettert vorerst auf den achten Tabellenplatz und muss ebenfalls am Samstag zum Spitzenreiter nach Cottbus reisen.

