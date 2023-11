Fußball | Bundesliga TSG Hoffenheim in der Bundesliga: Auswärts hui, zuhause pfui Stand: 26.11.2023 09:42 Uhr

Die TSG Hoffenheim fühlt sich im eigenen Stadion anscheinend in dieser Saison nicht sonderlich wohl. Bereits vier Mal nahmen die Gegner die Punkte aus Sinsheim mit, lediglich einen Sieg gab es.

Gleich zu Beginn der Saison verloren die Kraichgauer gegen die Nachbarn aus Freiburg. Seitdem ist die TSG in der Heimtabelle auf dem letzten Platz, holte nur drei Punkte in den eigenen vier Wänden. Was ist da nur los? "Los ist, dass wir zu wenig Punkte haben", so Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 17:30 Uhr). "Los ist, dass wir ein paar Punkte mehr verdient hätten mit unserer Leistung. Man muss aber auch schauen, gegen wen wir gespielt haben."

Neben Freiburg verlor die TSG gegen Dortmund, Leverkusen und Frankfurt. Die letzten drei sicher schweren Brocken. Am Sonntag geht es gegen Mainz 05, Tabellensechzehnter. Eine gute Gelegenheit mal wieder drei Punkte zuhause zu behalten.

Nur drei von neunzehn Punkten wurden zuhause geholt

"Wir gehen auf den Platz, um zu gewinnen, auch in den nächsten Wochen. Außerdem wollen wir das Maximum auf dem Platz zeigen. Bei unseren Auswärtsspielen haben wir auch viel gelitten, aber auch viel investiert. Das müssen wir zuhause auch machen", so Matarazzo.

In der Ferne läuft es ganz anders. Bis auf das 1:1 in Augsburg hat das Team von Coach Matarazzo auswärts immer drei Punkte mitgenommen. Bei dieser Bilanz kann aktuell lediglich eine Mannschaft mithalten: Bayer Leverkusen, Tabellenführer der Bundesliga.

Ein bisschen mehr Heimstärke also und die TSG wäre in der Tabelle ganz oben mit dabei. In den nächsten Heimspielen geht es gegen Mainz, Bochum und Darmstadt. Mit neun Punkten aus diesen drei Spielen würde sich die Turn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim im eigenen Stadion wieder richtig wohl fühlen.