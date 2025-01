Landessportverband Baden-Württemberg Trainerpreis 2024 geht an Yuliya Raskina sowie Iris Manke-Reimers und Artur Hoppe Stand: 21.01.2025 19:00 Uhr

Der Landessportverband Baden-Württemberg würdigt damit die Leistung der Trainerinnen von Darja Varfolomeev und Yemisi Ogunleye, die bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille holten.

Der Sonderpreis ging an Fechter Michael Kühner, Cheftrainer beim Polizeisportverein Stuttgart. Posthum wurde Tore Aleksandersen für sein Lebenswerk geehrt. Den Preis für den Meistertrainer der Volleyballerinnen vom MTV Stuttgart nahm die Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema entgegen.

Raskina legt Wert auf Eigenmotivation

Yuliya Raskina führte Darja Verfolomeev nach fünf Mal Gold bei der WM 2023 auch in Paris zum Titel im Mehrkampf. Margarita Kolosov, ebenfalls von Raskina trainiert, wurde im selben Mehrkampf Vierte.

Eine Freundin oder Mutter der Turnerinnen sei sie nicht, so Raskina, "aber eine Vertrauensperson". In ihrer Trainingsarbeit legt sie Wert auf den eigenen Antrieb der Sportlerinnen. "Pushen? Das tue ich nicht. Die Turnerinnen machen es für sich selbst. Wer nicht will, der muss nicht.".

Mit Trio um Ogunleye zu Gold

Iris Manke-Reimers und Yemis Ogunleye verbindet eine besondere Beziehung. Die Kugelstoßerin war 15 Jahre alt, als sie von Bellheim in der Pfalz in die Trainingsgruppe von Manke-Reimers bei der MTG Mannheim kam. "Da mussten wir uns um sie kümmern", sagt die Trainerin und bezieht dabei auch ihren Mann Michael mit in die Betreuung ein. "Wenn wir Freitag und Samstag trainiert haben, hat sie auch bei uns übernachtet", so Manke-Reimers. "Das war selbstverständlich für uns. So sind wir zusammengewachsen."

In Paris gipfelte die Zusammenarbeit sensationell im Gewinn des Titels. Großen Anteil daran hat auch Artur Hoppe. Als Manke-Reimers auf der Suche nach einem Experten für die Drehstoßtechnik war, kam sie auf Hoppe zu. "Im ersten Jahr haben wir sehr viel experimentiert, im zweiten kannte ich ihre Stärken und Schwächen, ihre natürlichen Bewegungen. Dann haben wir ihre Technik, die sie momentan stößt, entwickelt", so Hoppe.

Als Ziel hatte sich das Trio Hoppe, Ogunleye und Manke-Reimers eine Weite von 20 Metern und eine Medaille bei den Olympischen Spielen gesetzt. Nach einer kurzen Pause fügt Hoppe dann an: "Am Ende haben wir es gut hinbekommen."