Fußball | Bundesliga Trainerfrage geklärt: Christian Ilzer erhält langfristigen Vertrag in Hoffenheim Stand: 15.11.2024 15:49 Uhr

Nach der Freistellung von Pellegrino Matarazzo hat die TSG Hoffenheim einen neuen Trainer: Christian Ilzer, bisheriger Coach von Sturm Graz. Dies bestätigte die TSG am Freitag.

Am Montag (11.11.) hat die TSG Hoffenheim auf die sportliche Krise mit Tabellenplatz 15 reagiert und sich von Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt. Nun ist der Nachfolger gefunden: der Österreicher Christian Ilzer. Am Montag wird der 47-Jährige, der laut Verein einen langfristig Vertrag unterzeichnet hat, offiziell vorgestellt. „Ich kenne und schätze Christian durch unsere Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er der Trainer ist, der ideal zu der Idee passt, die ich mir für die TSG Hoffenheim vorstelle“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport, zur Verpflichtung des neuen Cheftrainers.

Trainerteam aus aus Graz

Gemeinsam mit ihm wechseln die Co-Trainer Dominik Deutschl und Uwe Hölzl nach Hoffenheim. Komplettiert wird das neue Trainer-Team, dem auch Frank Fröhling und Benjamin Hübner angehören, von Athletikcoach Marco Angeler, der absprachegemäß im Dezember zur TSG kommen wird.

Ilzer folgt Schicker und Pajduch von Graz nach Hoffenheim

Bislang war Ilzer Trainer beim Champions-League-Teilnehmer Sturm Graz. Kurios: Nach der Verpflichtung von Geschäftsführer Andreas Schicker und vom Technischen Direktor Paul Pajduch ist Ilzer bereits der dritte Hoffenheimer Neuzugang vom steirischen Bundesligisten seit Oktober. „Ausschlaggebend für die Entscheidung waren für mich mehrere Dinge. Zum einen ist Hoffenheim ein sehr spannender Verein, in dem großes Potenzial steckt, genauso wie in der Mannschaft selbst. Darüber hinaus spielt die TSG auch auf internationaler Bühne, und nicht zuletzt bekomme ich die besondere Möglichkeit, wieder mit einer Vertrauensperson wie Andreas Schicker zusammenarbeiten zu können. Nach turbulenten Tagen freue ich mich nun sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, die Spieler und die Mitarbeiter kennenzulernen“, sagte Ilzer zu seinem Wechsel.



Christian Ilzers Erfolgsgeschichte in Graz

Seit Ilzers Amtsantritt 2020 platzierte sich Sturm Graz in jeder Saison in den Top 3 der österreichischen Bundesliga. In den vergangenen drei Jahren gelang jeweils der Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Für die K.O.-Runde konnte sich der Verein aber nie qualifizieren. Der Höhepunkt gelang dann in der vergangenen Saison: Ilzer holte mit Graz das Double. Nach zehn Jahren wurde damit die Meister-Serie von RB Salzburg gebrochen, zudem gelang nach 2023 der zweite Pokalsieg in Folge.

Guter Start für Sturm Graz auch in dieser Saison

Auch in der aktuellen Saison legten Ilzers Grazer einen guten Start hin: Nach 13 Spieltagen steht der Vorjahres-Meister wieder ganz oben in der Tabelle, ist drei Punkte vor Verfolger Rapid Wien. Auch im nationalen Pokalwettbewerb lief mit dem Einzug ins Viertelfinale bislang alles nach Plan. Lediglich international ist die Bilanz noch ausbaufähig: In der Champions League gingen alle vier Spiele bislang verloren. Zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund.