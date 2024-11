Reaktion auf sportliche Krise TSG Hoffenheim trennt sich von Trainer Matarazzo Stand: 11.11.2024 14:18 Uhr

Die TSG Hoffenheim hat Cheftrainer Pellegrino Matarazzo freigestellt. Damit reagierte der Bundesligist auf den unbefriedigenden Saisonstart der Kraichgauer.

Nur neun Punkte aus zehn Spielen: Die Bilanz der TSG 1899 Hoffenheim in dieser Bundesliga-Saison ist äußerst dürftig. Nun hat der Verein Konsequenzen gezogen und sich von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo getrennt. Das gab der Verein am Montag offiziell bekannt.

TSG Hoffenheim: Zuletzt dreimal sieglos und dreimal torlos

Zuletzt blieb die TSG Hoffenheim in drei Bundesliga-Spielen ohne Sieg und ohne eigenen Treffer. Auf ein 0:0 beim 1. FC Heidenheim folgten eine 0:2-Heim-Niederlage gegen den FC St. Pauli und das jüngste 0:0 beim FC Augsburg. Nach zehn Spieltagen steht Hoffenheim mit neun Punkten auf Tabellenplatz 15 und hat nur einen Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz 16.

"Wenn du diesen Schnitt spielst, bist du in Abstiegsgefahr. Das ist der Schnitt, der am Ende nicht ausreichend ist", hatte Hoffenheims Sportvorstand Andreas Schicker bereits am Sonntag nach dem 0:0 beim FC Augsburg gesagt und eine zeitnahe Analyse angekündigt. Aus dieser Analyse resultierte nun die Freistellung von Chefcoach Matarazzo.

Hoffenheim ist im DFB-Pokal noch dabei

Im DFB-Pokal hatte Matarazzo mit den Kraichgauern durch einen Arbeitssieg gegen den 1. FC Nürnberg das Achtelfinale erreicht, in der Europa League gab es einen Sieg aus vier Spielen. Matarazzo selbst hatte sich jüngst noch gelassen zu seiner Zukunft geäußert. "Ich mache meinen Job, so gut es geht. Das andere kann ich nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich befürchte nichts", sagte der Fußball-Lehrer. Nun ist gewiss: Die TSG Hoffenheim geht ohne Matarazzo in die kommenden Fußballwochen. Im ersten Punktspiel nach der Länderspielpause treffen die Hoffenheimer am 23. November auf RB Leipzig (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion).

Matarazzo hatte das Traineramt bei der TSG am 8. Februar 2023 übernommen. In 67 Pflichtspielen kam der 46-Jährige auf einen Punkteschnitt von 1,28 Punkten pro Partie. Vor seiner Zeit als Cheftrainer in Hoffenheim trainierte der US-Amerikaner den VfB Stuttgart.

Sendung am Mo., 11.11.2024 15:00 Uhr, SWR Aktuell am Nachmittag, SWR Aktuell