Fußball | Bundesliga Tore satt in der Bundesliga: Für Hoffenheim kann's so weitergehen Stand: 22.09.2023 11:18 Uhr

In der Bundesliga fallen so viele Tore wie lange nicht – und die TSG Hoffenheim mit Torjäger Maximilian Beier hat daran ihren Anteil.

Vier Spieltage, 36 Partien, 138 Treffer: Der Beginn der Bundesliga-Saison 2023/24 ist so torreich wie lange nicht mehr. 3,8 Treffer pro Partie bedeuten den besten Schnitt seit 39 Jahren, in der Spielzeit 1984/85 waren an den ersten vier Spieltagen sogar 140 Tore gefallen. Heute – im Hier und Jetzt – zählt auch ein Abstiegskandidat der vergangenen Saison zu den Spektakel-Machern: die TSG Hoffenheim.

Die Kraichgauer konnten bereits zehn Mal jubeln, damit zählen sie momentan neben dem VfB Stuttgart (14) mit Top-Torjäger Serhou Guirassy, Tabellenführer Bayer Leverkusen und RB Leipzig (beide 13) und Bayern München (elf) zu den Top fünf der treffsichersten Bundesliga-Teams. Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Freiburg folgten drei Siege – und jeweils drei Tore in Heidenheim, gegen Wolfsburg sowie in Köln.

"Ich glaube, ein großer Faktor sind die Stadien", spekuliert TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo über die Gründe für die ligaweiten Torfestivals. "Fast jedes Stadion hat eine unfassbare energetische Stimmung. Das trägt dazu bei, dass Spieler und jeder Mensch im Stadion diese Energie auch spüren."

TSG Hoffenheim: Beier hinter Guirassy und Co.

Der 45-Jährige freue sich, ein Teil davon zu sein: "Jeder Spieltag macht Spaß. Es könnte auch so weitergehen."

Auffällig: Mit Drei-Tore-Mann Maximilian Beier hat Hoffenheim zwar einen Youngster mit Torriecher in den eigenen Reihen, unter den besten fünf der Torjägerliste sucht man einen Profi aus dem Kraichgau aber vergeblich. Hier machen sich Stuttgarts Guirassy mit seinen acht Toren, Jonas Wind vom VfL Wolfsburg (fünf), Münchens Super-Stürmer Harry Kane, Kevin Behrens von Union Berlin und Leverkusens Neuzugang Victor Boniface (alle vier) wie Platzhirsche breit.

Bei der TSG verteilen sich die Treffer dafür auf mehrere Schultern. Hinter dem 20 Jahre jungen Beier, der vor der Saison seine Zeit als Leihspieler bei Zweitligist Hannover 96 beendet hatte, folgen Andrej Kramaric mit zwei Toren sowie John Anthony Brooks, Florian Grillitsch, Robert Skov, Pavel Kaderabek sowie Ozan Kabak mit jeweils einem. Für die offensive Action sorgen bei 1899 also durchaus auch defensiver ausgerichtete Spieler, das Matarazzo-Team ist so variabler und schwieriger auszurechnen.

Gute Vorzeichen also für das Auswärtsspiel bei möglicherweise angefressenen Eisernen vom 1. FC Union Berlin, deren Champions-League-Premiere unter der Woche bei Real Madrid mit einer extrem späten 0:1-Niederlage endete. In der Hauptstadt tritt Hoffenheim am Samstag (ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) an.

Hoffenheim gastiert bei Union Berlin

"Unser Ziel sind erst einmal drei Punkte und nicht vier Tore", gibt der Trainer den durchaus nachvollziehbaren Plan für das Kräftemessen mit dem Tabellenneunten vor: "Das kann auch mit einem 1:0 stattfinden, da hätte ich auch nichts gegen." Wirklich wahrscheinlich ist das bei dem momentanen Torhunger in der Bundesliga aber nicht.

Schaffen es die 18 Teams, den Schnitt von 3,8 Treffern fortzusetzen, könnte es am Ende der Runde laut Bundesliga-Statistikbüchern einen neuen Bestwert geben: Drei Mal gab es in der Geschichte des Oberhauses einen Schnitt von 3,6 Toren. Fallen am kommenden Wochenende 32 Treffer, fällt auch die bisherige Fünf-Spieltage-Bestmarke von 170 Toren. Nicht ausgeschlossen, dass die Spektakel-Macher von der TSG Hoffenheim ihren Teil dazu beitragen könnten.