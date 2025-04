Fußball | 3. Liga SV Waldhof mit wichtigem Punktgewinn bei Wehen Wiesbaden Stand: 05.04.2025 16:10 Uhr

Am 31. Spieltag der 3. Liga holte der SV Waldhof Mannheim beim SV Wehen Wiesbaden ein 2:2-Unentschieden. Erst kurz vor Spielende schafften die Kurpfälzer den verdienten Ausgleich.

Der SV Waldhof blieb auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen und holte im Abstiegskampf einen wichtigen Punkt beim SV Wehen Wiesbaden. Die Hessen waren kurz vor der Pause durch Nils Bätzner (44. Minute) in Führung gegangen, Felix Lohkemper glich kurz danach zum 1:1 aus (45.+3). Nach der Pause schoss der eingewechselte Ryan Johansson mit seinem Traumtor die Hessen zur erneuten Führung (82.), ehe Mannheims Joker Sascha Voelcke zum 2:2-Endstand ausglich (86.).

Terrence Boyd erstmals wieder im Waldhof-Kader

Der SV Waldhof reiste mit einer Mini-Erfolgsserie ins Hessische, zuletzt blieben die Buwe in drei Spielen ungeschlagen und holten dabei sieben Punkte. Sein Comeback im Spieltagskader gab erfreulicherweise Torjäger Terrence Boyd, der zuletzt monatelang mit einem Mittelfußbruch ausgefallen war. Der Stürmer blieb zunächst auf der Bank, Trainer Bernhard Trares ließ seine Startelf gegenüber dem 0:0 gegen Borussia Dortmund II unverändert.

Wenig Torgefahr zunächst auf beiden Seiten

Die Mannheimer waren in der Anfangsphase gut unterwegs und hatten auch die erste Chance: Nach Rechtsflanke von Julian Rieckmann kam Samuel Abifade zum Kopfball, der aber von einem Wehener Abwehrspieler zur Ecke abgelenkt wurde (9.). Die Defensive funktionierte zunächst gut und hielt Wehen Wiesbaden mit Torjäger Fatih Kaya (13 Saisontore) gut vom eigenen Gehäuse weg. Angetrieben von ihren zahlreichen mitgereisten Fans unter den 6.000 Zuschauern, versuchte der Waldhof Druck aufzubauen, ohne aber größere Torgefahr zu entwickeln.

Zwei Treffer kurz vor der Pause

Kurz vor der Pause aber ließ sich die Mannheimer Abwehr doch noch überrumpeln. Nach einem schnellen Angriff über die Rechtsaußen-Position flankte Goppel im Vollsprint nach innen und der völlig freistehende Nils Bätzner setzte den Ball aus kurzer Distanz an Keeper Jan-Christoph Bartels vorbei ins Netz. Das 1:0 für die Gastgeber nach 44 Minuten.

Mannheim aber antwortete noch vor dem Halbzeitpfiff promt. Lukas Klünter schlug aus dem Mittelfeld heraus mit dem Außenrist einen sensationellen Pass in den Lauf von Felix Lohkemper. Der Waldhof-Stürmer zog in den Sechzehner und bezwang Wiesbaden-Torhüter Stritzel überlegt mit einem Flachschuss zum 1:1-Ausgleich. Es war der achte Saisontreffer des schnellen und beweglichen Angreifers. Es war zugleich auch der Pausenstand, der völlig in Ordnung ging in einer Partie, die zunächst ohne größere Höhepunkte und Aufreger geblieben war.

Boyd-Comeback nach 63 Minuten

Nach der Pause fehlten den Mannheimern zunächst die klaren Aktionen und Möglichkeiten vor dem Wiesbadener Tor. Die Gastgeber dagegen waren gleich zweimal nahe dran an der erneuten Führung: In der 49. Minute parierte Bartels gegen Flotho. Dann traf Greilinger nur das Außennetz (61.). In der 63. Minute war dann das Comeback von Terrence Boyd auch auf dem Spielfeld perfekt: Der 34-Jährige kam für den diesmal unauffälligen André Becker in die Partie, sollte Wiesbaden mit seiner Wucht und Torgefährlichkeit nochmal unter Druck setzen.

Johanssons Traumtor zur erneuten Wehener Führung

Der Schuss aber ging nach hinten los, denn nicht Boyd sondern der bei Wehen frisch eingewechselte Ryan Johansson wurde zum perfekten Joker, setzte an der linken Mannheimer Strafraumkante zum Dribbling an und setzte den Ball aus gut 16 Metern per Schlenzer hoch in den rechten Winkel. Nichts zu halten für Jan-Christoph Bartels, die 2:1-Führung für die Gastgeber. Ein Traumtor des früheren Freiburgers, der in der Jugend einst auch für den FC Bayern München spielte und erst sieben Minuten zuvor in die Partie gekommen war.

Der eingewechselte Sascha Voelcke erzielt das 2:2

Erneuter Rückschlag also für die abstiegsgefährdeten Mannheimer in diesem Duell, in dem sich der SV Waldhof nach der Pause bis zu diesem Zeitpunkt keine klare Chance mehr erspielen konnte. Und dann war es Felix Lohkemper, der die dicke Chance zum Ausgleich und zum persönlichen Doppelpack hatte: Der Torschütze zum 1:1 fetzte nach 82 Minuten den Ball aus kurzer Distanz über das Wehener Tor. Haareraufen bei Lohkemper und den Mannheimern.

Nur wenige Minuten später gab es dann aber in einer begeisternden Schlussphase doch noch die ersehnten Waldhof-Glücksgefühle: Nach einer prima Kombination über Rico Benatelli und Felix Lohkemper schoss der eingewechselte Außenbahnspieler Sascha Voelcke technisch perfekt in Seitenlage doch noch zum umjubelten 2:2-Endstand ein (86.). Am Ende ein verdienter Punktgewinn für die Kurpfälzer.

Der SV Waldhof geht jetzt in eine Englische Woche mit den Heimspielen gegen Unterhaching (Dienstag, 19:00 Uhr) und am Sonntag (13.04., 13:30 Uhr) gegen 1860 München und könnte dabei einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Sendung am Sa., 5.4.2025 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Baden-Württemberg