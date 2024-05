Fußball | Nationalmannschaft Stuttgarter Führich, Mittelstädt und Undav im vorläufigen deutschen EM-Kader Stand: 15.05.2024 18:43 Uhr

Mit Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Deniz UNdav stehen bereits drei Profis vom VfB Stuttgart im vorläufigen Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM.

Wie bereits am Dienstagvormittag publik wurde, gehört Chris Führich vom VfB Stuttgart zum vorläufigen Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Heimturnier im Sommer.

Der offensive Mittelfeldspieler überzeugte in der außergewöhnlich guten Saison des VfB Stuttgart mit starken Leistungen, stand bislang in allen 33 Liga-Spielen auf dem Platz. Dabei erzielte der 26-Jährige acht Tore, sieben weitere bereitete er vor.

Führich debütierte auf der USA-Reise der Nationalmannschaft im Oktober 2023 für die DFB-Elf. Die November-Spiele verpasste er anschließend wegen einer Erkrankung. Im März war er im Nagelsmann-Team aber bei den Tests in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) wieder dabei.

Auch Maximilian Mittelstädt ist nominiert

Im Laufe des Dienstags kam auch Führichs VfB-Kollege Maximilian Mittelstädt hinzu. Der Linksverteidiger ist bei den Schwaben einer der Shootingstars der aktuellen Spielzeit.

Mittelstädt hatte im März bei den Testspiel-Siegen in Frankreich und gegen die Niederlande stark aufgetrumpft, gegen Oranje gelang ihm auch sein Premierentreffer im DFB-Trikot.

Vor knapp einem Jahr war Mittelstädt mit Hertha BSC aus der Bundesliga abgestiegen - jetzt gehört er also zum Kader für das Heim-Turnier (14. Juni bis 14. Juli). Das gesamte Aufgebot wird von Nagelsmann an diesem Donnerstag in Berlin (13 Uhr) bekannt gegeben.

Deniz Undav ebenfalls im DFB-Kader

Deniz Undav ist für den vorläufigen Kader der Europameisterschaft 2024 dabei. Das bestätigte der VfB Stuttgart am Mittwochabend auf seiner Webseite. Der 27-Jährige gehörte bereits im März zum Aufgebot des DFB und gab am 23. März beim 2:0-Erfolg in Frankreich er sein Debüt für die Nationalelf. Undav ist in dieser Saison mit 18 Treffern in 29 Spielen der beste deutsche Torjäger in der Bundesliga und gehört mit neun Vorlagen zu den besten Scorern.

Laut der Deutschen Presse-Agentur wurde die Berufung des 27-Jährigen am Mittwochabend über die Tattoo-Influencer-Seite "Togoone Tattooing" bei Instagram öffentlich gemacht. Gezeigt wird in dem Clip, wie ein Tattoo mit dem VfB-Profi als Motiv gestochen wird.

