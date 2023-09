Fußball | Bundesliga "Spitzenreiter": VfB versetzt Fans in Euphorie, Hoeneß bleibt gelassen Stand: 23.09.2023 11:20 Uhr

Mit dem 3:1-Erfolg gegen Darmstadt feiert der VfB Stuttgart den vierten Sieg im fünften Saisonspiel. So gut waren die Schwaben zuletzt unter Trainer Joachim Löw mit dem Magischen Dreieck. Die Fans lässt Goalgetter und "Maschine" Guirassy schon von der Champions League träumen.

"Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey", schallte es am Freitagabend durch die ausverkaufte Stuttgarter Arena nach dem 3:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen Darmstadt 98. Für die Schwaben ist es der vierte Sieg im fünften Saisonspiel und die zwischenzeitliche Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Noch besser war der VfB nur in der Saison 1996/97: Unter Trainer Joachim Löw feierten die Stuttgarter mit dem Magischen Dreieck damals fünf Siege zum Saisonstart und wurden am Ende Vierter.

VfB kommt nach Rückstand zurück

Derzeit wird bei den Schwaben auch ohne Krassimir Balakov, Fredi Bobic und Giovane Elber gezaubert. Der Mann der Stunde: Serhou Guirassy. Mit seinen Saisontreffern neun und zehn führte er die Überraschungsmannschaft der Liga wieder einmal zum Sieg.

Dabei geriet die Elf von Sebastian Hoeneß zunächst unglücklich in Rückstand: Dan-Axel Zagadou traf nach 17 Minuten ins eigene Tor und brachte damit Aufsteiger Darmstadt zur überraschenden Führung. Nur fünf Minuten später aber legte Guirassy für Enzo Millot auf, der zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich einnetzte. Nach einer halben Stunde war Stuttgarts Tore-Lieferant dann selbst zur Stelle und knallte den Ball zum 2:1 unter die Latte (32.). In der Nachspielzeit sorgte der Goalgetter mit einem sehenswerten Lupfer zum 3:1-Enstand. "Serhou hat heute wieder die komplette Palette gezeigt, was er drauf hat", lobte Hoeneß seinen Schützling nach der Partie und Chris Führich ergänzte: "Serhou ist in Topform, es macht einfach Spaß in der Offensive."

Die Stuttgarter Fans bezeichneten ihren neuen Liebling nach seinem nächsten Glanz-Auftritt als "absolute Maschine" und "geisteskranken Typen". Der bleibt im Interview mit SWR Sport aber ganz bescheiden. "Ich sage immer: Das Team ist das Wichtigste. Wenn wir gewinnen und ich treffe, bin ich glücklich."

Guirassy entfacht Euphorie bei den VfB-Fans

Guirassy entfacht mit seinen Toren und der zwischenzeitlichen Tabellenführung bei den krisengebeutelten VfB-Anhängern schon eine erste Euphoriewelle. "Der Typ hat uns alle gerettet", sagt ein Fan nach dem Erfolg gegen Darmstadt. "Nächstes Jahr spielen wir Champions League und gewinnen auswärts an der Anfield Road gegen Liverpool", ist sich ein anderer sicher.

Trainer Sebastian Hoeneß will von solchen Träumereien nichts wissen. Nach einem "taffen" Spiel sei er einfach "richtig stolz" auf den Sieg und will am liebsten nächsten Samstag (15:30 Uhr) in Köln nachlegen. Und auch wenn bei ihm "der Tabellenplatz überhaupt nichts auslöst", die Fans wollen jetzt erstmal den neuen "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey hey" feiern.