Fußball | Bundesliga Spielplan veröffentlicht: Baden-Duell zum Auftakt, Heidenheim startet in Wolfsburg Stand: 30.06.2023 11:10 Uhr

Die DFL hat am Freitagvormittag den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2023/24 veröffentlicht. Zum Auftakt gibt es ein badisches Duell.

Eröffnet wird die Bundesliga-Saison 2023/24 mit einem "ewigen Klassiker": Der SV Werder Bremen empfängt am 18. August den Deutschen Rekordmeister aus München. Die weiteren Partien sind zwar noch nicht exakt terminiert, dafür stehen die Spieltagspaarungen aber bereits fest. Für einige Südwest-Teams startet die Spielzeit durchaus attraktiv.

Freiburg in Hoffenheim, Härtetest für Neuling Heidenheim

Der SC Freiburg darf am ersten Spieltag direkt in die "Nachbarschaft" reisen. Gegen die TSG Hoffenheim kommt es schon im ersten Spiel zum Baden-Duell. Auch der 1. FSV Mainz 05 muss auswärts ran. Die Mainzer treffen am ersten Spieltagswochenende auf Champione-League-Teilnehmer Union Berlin. Der VfB Stuttgart hingegen spielt zuhause. Gegner ist der VfL Bochum.

Einen ersten Härtetest gibt es für Bundesliga-Neuling 1. FC Heidenheim. Der FCH trifft auswärts auf den VfL Wolfsburg. Auf Heimspiele gegen die Top-Clubs aus Dortmund, Leipzig und München dürfen sich die Heidenheimer erst in der Rückrunde freuen. Die Mannschaft von der Brenz tritt in der Hinrunde sowohl gegen den BVB (3. Spieltag) als auch gegen den FC Bayern (11. Spieltag) und RB Leipzig (13. Spieltag) auswärts an.

2. Bundesliga mit spannendem Beginn

Auch die 2. Bundesliga startet mit einem Team aus dem Norden. Der Hamburger SV empfängt am 28. Juli den FC Schalke 04 zum Duell der Ex-Bundesligigsten. Der 1. FC Kaiserslautern trifft zum 1. Spieltag zuhause auf den FC St. Pauli, der Karlsruher SC muss zum VfL Osnabrück.