Das war der EM-Liveticker aus Stuttgart Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Bierduschen beim Public Viewing, Handy-Netz am Limit, Dudelsackklänge Stand: 14.06.2024 23:27 Uhr

Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart: Der Auftakt ist geglückt. Deutschland gewinnt 5:1 und die Stadt ist glücklich. Der Tag in der Innenstadt in Fotos und Videos zusammengefasst.

14.6.2024, 23:02 Uhr

Das war der heutige EM-Ticker aus Stuttgart

Das Spiel ist zu Ende, dieser Ticker auch. Es war ein krasser EM-Auftakt. Vielen Dank für euer Interesse.

Der nächste Ticker aus dem Studio Stuttgart kommt am Sonntag, wenn in Stuttgart Slowenien gegen Dänemark spielt. Dann sind Anna Knake und Christian Spöcker für euch am Start.

14.6.2024, 22:55 Uhr

Zum Abschluss jubeln wieder die Deutschen

Der krönende Abschluss dieses Tages ist das 5:1. Der Auftakt ist geglückt, die Fans gehen mehr als zufrieden nach Hause. Der Schlossplatz leert sich recht zügig.

14.6.2024, 22:50 Uhr

Eigentor für Deutschland

Die vergleichsweise wenigen schottischen Fans auf dem Stuttgarter Schlossplatz feiern den Ehrentreffer zum 1:4.

14.6.2024, 22:31 Uhr

4:0-Führung: Fans sind aus dem Häuschen

"Oh, wie ist das schön", hallt es über den Schlossplatz. Deutschland liegt 4:0 in Führung. Fan Lars meint: "So geil, unglaublich. Das gibt es nicht!" Fan Justus will mehr: "Ne handvoll Tore wäre noch schön!"

Schlossplatz in Stuttgart: Jubel nach dem 4:0 für Deutschland

14.6.2024, 21:50 Uhr

Elfmeter zum 3:0

Rote Karte für Schottland und Elfmetertooor für Deutschland. Ist das schon die Vorentscheidung? Der Jubel und die Gelassenheit auf dem Schlossplatz in Stuttgart werden größer. Doch vorher hielt die Menge kurz den Atem an.

14.6.2024, 21:21 Uhr

Gelassenheit nach dem 2:0 für Deutschland

Nach dem 2:0 ist es auf dem Schlossplatz deutlich ruhiger geworden. Die Fans sind einfach glücklich über den tollen Start der Nationalmannschaft. Die Schlangen vor dem Eingang zum Schlossplatz haben sich mittlerweile aufgelöst. Es kommen immer noch Fans nach und rein in den Public Viewing-Bereich.

14.6.2024, 21:14 Uhr

Bierduschen und tanzende Fans beim 1:0

Der Schlossplatz kocht. Bierduschen ohne Ende. Die Fans feiern das 1:0 für Deutschland in der zehnten Minute.

14.6.2024, 21:12 Uhr

Anpfiff in München - weiter warten in Stuttgart

Das EM-Eröffnungsspiel hat begonnen. Doch viele, die es sich gern auf der Großleinwand beim Public Viewing angeschaut hätten, stehen noch vor der Fanzone. Noch gibt es Platz im Inneren. Doch es geht nur schleppend voran.

14.6.2024, 20:45 Uhr

Regenbogen über Public Viewing

Bis jetzt hält das Wetter. Wir drücken die Daumen, dass es so bleibt.

14.6.2024, 20:38 Uhr

Handy-Netz am Limit

"Das Netz ist eine Katastrophe", schimpft ein Fan auf dem Schlossplatz. Gut 20 Minuten vor Anpfiff hat das Netz so seine Probleme mit der großen Menschenmasse. Auch wir hoffen, dass es einigermaßen stabil bleibt, damit wir weiter berichten können.

14.6.2024, 20:32 Uhr

Oase der Ruhe - Was die Kirche als Kontrast zur EM anbietet

EM - das heißt auch dichtes Gedränge, Lärm und viel Alkohol - wem das zuviel wird, der findet vielleicht in der Stiftskirche etwas Ruhe. Die "Oase der Ruhe" soll während der Fußball-Meisterschaft ein Rückzugsort für Menschen aus allen Ländern sein. Los geht es morgen. Die Kirche öffnet um 10 Uhr.

In der Stiftskirche wird eine "Oase der Ruhe" angeboten.

14.6.2024, 20:09 Uhr

Lange Warteschlangen vor der Fanzone

Die Warteschlangen vor dem Einlass zum Public Viewing auf dem Schlossplatz werden immer länger. Die Sicherheitskontrollen ziehen sich. Ob es alle Fans rechtzeitig zum Anpfiff in die Fanzone schaffen? Jetzt ist es noch eine knappe Stunde bis zum Anpfiff.

14.6.2024, 19:54 Uhr

OB Nopper: Ich freue mich riesig

Der Oberbürgermeister von Stuttgart Frank Nopper (CDU) kommt mit Deutschland-Trikot auf die Bühne in der Fanzone auf dem Schlossplatz. Den immer mehr dort versammelten Fußball-Fans ruft er entgegen: "Ich freue mich riesig auf die kommenden Tage und Wochen in Stuttgart. Wir wollen nach außen ein positives Bild transportieren."

14.6.2024, 19:42 Uhr

Dudelsack-Klänge mitten in Stuttgart

Die einen lieben den Klang, die anderen würden am liebsten schreiend davon laufen - auf dem Schlossplatz treten Dudelsack-Bläser aus Schottland auf. Eine beeindruckende Stimmung, finden viele Fans.

14.6.2024, 19:19 Uhr

Immer mehr Fans kommen in die Innenstadt

Dunkle Wolken ziehen auf - die Fans lassen sich davon offenbar nicht abschrecken.

14.6.2024, 19:01 Uhr

Kicken für alle auf dem Marktplatz

In der Fanzone auf dem Stuttgarter Marktplatz laufen nicht die Profis auf. Hier kann jede und jeder spielen - Hauptsache man hat Spaß.

14.6.2024, 18:40 Uhr

Kostenlose Sonnencreme - nicht nur für Fußball-Fans

Public Viewing kann gefährlich sein. Zumindest wenn man Stunden lang in der prallen Sonne sitzt und sich nicht gegen die Sonne geschützt hat. Deswegen gibt es - in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strahlenschutz - in allen Fanzonen Spender mit kostenloser Sonnencreme.



Zugegeben, heute ist das mit dem Sonnenschutz nicht ganz so wichtig. Aber die EM geht ja noch bis Mitte Juli. Und sollte etwas übrig bleiben, wird die Sonnencreme an Sportvereine und Schwimmbäder gespendet.

14.6.2024, 18:06 Uhr

EURO 2024: das Milliarden-Spiel

Bei der EM geht es um Sport - und um ganz viel Geld. Wer was zahlt und wer wie viel verdient - erklärt unsere Kollegin Caro.

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

14.6.2024, 17:44 Uhr

Cheftrainer Julian Nagelsmann in Stuttgart - als Pappfigur

Er soll für ein zweites Sommermärchen sorgen: Julian Nagelsmann, Cheftrainer der Nationalmannschaft. Heute steht er zwar in München an der Seitenlinie, Fans können sich trotzdem mit ihm fotografieren lassen - auf dem Schillerplatz.

Beliebtes Fotomotiv: Pappfigur von Julian Nagelsmann

14.6.2024, 16:56 Uhr

Alles vorbereitet - fehlen nur noch die Fans

Nichts los bis jetzt auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Spätestens mit Beginn des Eröffnungsspiels um 21 Uhr soll sich hier alles füllen. Platz ist auf jeden Fall für bis zu 30.000 Menschen. Zwei Leinwände sind aufgebaut für das größte Public Viewing in der Stadt mit einer der größten Leinwände bundesweit.

14.6.2024, 16:46 Uhr

Die ganze Stadt ein Stadion und extra Beleuchtung für den Fernsehturm

Falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte: Die Fußball EM 2024 hat begonnen. Stuttgart ist einer der Spielorte. Außerdem gibt es vier Fanzonen in der Stadt: auf dem Schlossplatz genauso wie auf dem Schiller-, Karls- und Marktplatz.

Unübersehbar: Stuttgart ist Spielort für die EM 2024

Die ganze Stadt erstrahlt in blauen Bannern und selbst der Fernsehturm leuchtet in Schwarz-Rot-Gold.

14.6.2024, 16:30 Uhr

Gleis 16 fest in Hand von Schweizer Fans

Der Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft spielt morgen sein erstes Spiel gegen Ungarn. Schon heute sind die ersten Fans aus der Schweiz auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof angekommen. Die Vorfreude auf das Turnier sei riesig, sagen sie.

Schweizer Fans auf dem Hauptbahnhof in Stuttgart

14.6.2024, 16:22 Uhr

Willkommen in der Heimatstadt von Jamal Musiala

Wer auf dem Hauptbahnhof in Stuttgart ankommt, sieht sofort: Hier kommt Nationalspieler und Bayerns Offensiv-Spieler Jamal Musiala her. In Endersbach (Rems-Murr-Kreis) gibt es übrigens ein Schild für den Nationalspieler von Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck.

Begrüßung auf dem Hauptbahnhof in Stuttgart

14.6.2024, 16:13 Uhr

FAQ zur EM in Stuttgart

Welche Mannschaften spielen in Stuttgart? Wie kommt man am besten zum Stadion? Und wann sind die offiziellen Fanmeilen geöffnet? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es in diesem FAQ.

14.6.2024, 16:00 Uhr

Auffallend viele Schotten in Stuttgart

Die Schottendichte in der Stuttgarter Innenstadt ist heute eindeutig höher als sonst. Andy Richards ist übrigens nicht das erste Mal in Stuttgart. Schon 2008 war er hier für ein Champions-League-Spiel seiner Lieblingsmannschaft Glasgow Rangers gegen den VfB Stuttgart: "Es ist eine wunderschöne Stadt, ich freue mich riesig auf die EM." Andy tippt auf 1:0 für die Schotten.

Andy Richards, Fan aus Schottland, findet Stuttgart eine wunderschöne Stadt.

Für Aufsehen hat übrigens schon ein anderer Schotte gesorgt. Craig Ferguson heißt er und ist von Schottland bis hier her zur EM gelaufen. Heute ist er in München, aber vergangene Woche war er bereits in Stuttgart. Warum er das macht, könnt ihr hier lesen:

14.6.2024, 15:55 Uhr

Schillerplatz: Hier können Fans gegen einen Weltmeister kicken

Der Tischfußball-Weltmeister von 2004 Chris Marks spielt sich mit dänischen Fußball-Fans in der Fanzone am Stuttgarter Schillerplatz warm. Ihre Mannschaft startet am Sonntag in Stuttgart ins Turnier. Die Geschwister Mikkel und Monica Ehbrecht freuen sich schon. Chris Marks tippt auf ein ganz knappes 2:1 der Nationalmannschaft gegen Schottland heute Abend. Für alle leidenschaftlichen Tischfußballer findet - immer wenn in Stuttgart gespielt wird - von 13 bis 16 Uhr ein Tischfußball-Turnier statt. Also: erstes offizielles Tischkickern am Sonntag.

Fußball im Kleinformat: Weltmeister Chris Marks (r) auf dem Schillerplatz in Stuttgart

14.6.2024, 15:50 Uhr

Willkommen zum EM-Ticker aus Stuttgart

Heute geht es los. Um 21 Uhr spielt die Deutsche National-Elf gegen Schottland. Das Spiel findet in München statt. Aber auch in Stuttgart ist die Fußball-Europameisterschaft das große Thema. Natürlich auf dem Schlossplatz, in den vier offiziellen Fanzonen, aber genauso in Biergärten, Kneipen und selbst in einer großen Innenstadt-Kirche.

Wie groß ist der Andrang beim Public Viewing? Wo sind die Spender für kostenlose Sonnencreme? Woher kommen die Fußball-Fans? Welche Erwartungen haben sie? Wir sind vor Ort und berichten für euch hier live im Ticker. Aber Achtung: Wir sind kein Fußball-Ticker. Ergebnisse, Spielanalysen und alles andere rund um den Sport findet ihr bei den Kolleginnen und Kollegen von der Sportschau.

SWR-Reporter Luis Manzi auf dem Schlossplatz in Stuttgart

Wir sind Luis Manzi und Philipp Pfäfflin. Luis ist unterwegs, macht Fotos, kurze Videos und spricht vor allem mit Fans und Nicht-Fans in der Innenstadt. Philipp ist der Mann im Studio, der alles hier in den Ticker packt. Bis 23 Uhr sind wir heute für euch am Start. Los gehts!

Sendung am Fr., 14.6.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW