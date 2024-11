3. Liga Schwacher SV Sandhausen unterliegt 1860 München Stand: 02.11.2024 15:55 Uhr

Nach drei 1:1 in Folge und insgesamt neun Spielen ohne Pleite unterliegt der SV Sandhausen am 13. Spieltag der 3. Liga gegen 1860 München und zeigt dabei eine schwache Vorstellung.

Der SV Sandhausen hat das Heimspiel gegen 1860 München mit 0:3 (0:2) verloren. Max Reinthaler brachte die Gäste vor 5.280 Zuschauern in Führung (9. Minute), Soichiro Kozuki legte das 2:0 nach (33.). David Philipp sorgte für den Endstand (90.+3).

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung. Bereits in der 3. Minute handelte sich SVS-Akteur Sebastian Stolze die erste Gelbe Karte ein, nachdem er Münchens Linksaußen Kozuki von den Beinen geholt hatte. Die Löwen zeigten sich in der Anfangsphase aktiver und belohnten sich schnell: Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde per Kopf verlängert, wo Reinthaler am schnellsten reagierte und an SVS-Keeper Timo Königsmann vorbei zur Führung traf.

SVS besser im Spiel - Rückstand wächst

Nach einer Viertelstunde kam der SVS zum ersten Abschluss, doch Marco Schikora zielte nach Vorlage von Dominic Baumann zu hoch. Die Gastgeber kämpften sich nun in die Begegnung, schossen dabei aber mitunter übers Ziel hinaus. Lucas Wolf schubste Gegenspieler Tunay Deniz abseits des Geschehens um und sah Gelb.

Der SVS wurde nun gefährlicher. In der 25. Minute brachte Stanislav Fehler einen Freistoß in den Strafraum, den die Löwen nur mit Mühe klären konnten. Noch näher dran war fünf Minuten später David Otto, der seinen wuchtigen Distanzschuss nur knapp am linken Winkel vorbei setzte. Mitten in die Sandhäuser Bemühungen setzten die Löwen den zweiten Wirkungstreffer. Kozuki setzte sich im Zentrum durch und schlenzte den Ball aus 20 Metern sehenswert ins Eck. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts bewahrte Königsmann den SVS vor dem dritten Gegentreffer, als er stark gegen Deniz parierte (45.+1).

Sandhausen wird nach dem Wechsel stärker

Im zweiten Abschnitt bemühte sich Sandhausen, Druck aufzubauen. Doch das Angriffsspiel der Kurpfälzer blieb zunächst zu fehlerbehaftet, um die Löwen ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Für frischen Wind immerhin sorgte die Einwechslung von Richard Meier, der für Otto in die Begegnung kam. Der Angreifer hatte in der 64. Minute den Anschluss auf dem Fuß, sein Abschluss wurde aber zur Ecke geblockt. Drei Minuten später zimmerte Baumann den Ball aus kurzer Distanz an die Latte (67.).

Wer nun einen Sturmlauf des SVS erwartet hatte, wurde enttäuscht. Stattdessen bot sich den Löwen mehrmals die Gelegenheit, mit einem Konter für die Entscheidung zu sorgen. Doch die Gäste agierten dabei oft zu ungenau. In der 83. Minute verhinderte SVS-Keeper Königsmann den dritten Gegentreffer, als er Maximilian Wolframs strammen Volleyschuss entschärfte. Das holte David Philipp in der Nachspielzeit nach, als er per Abstauber für den Endstand sorgte.

Für Sandhausen geht es am kommenden Wochenende (Samstag, 9.11.2024) mit einem Heimspiel weiter. Dann gastiert Alemannia Aachen im Hardtwald-Stadion, Anpfiff ist um 14 Uhr. 1960 München empfängt zeitgleich den SV Waldhof Mannheim.

