Erinnerung an den Holocaust Serge Salomon: "Danke für das Engagement, Mainz 05" Stand: 27.01.2025 13:41 Uhr

Serge Salomon hat seinen Großvater nie kennengelernt. Erst vor einigen Jahren erfuhr er, dass sein Opa Eugen Salomon den FSV Mainz 05 gegründet hatte und von den Nazis ermordert wurde.

Deutlicher kann man die Erinnerung an einen Sportfunktionär kaum pflegen. Die Adresse, unter der das das Stadion von Mainz 05 zu finden ist, heißt "Eugen-Salomon-Straße 1". Als 17-Jähriger hatte Eugen Salomon im Mainzer Café Neuf den Verein gegründet und wurde sein erster Präsident. Verein, Fans von Mainz 05 und die Historikerin Hedwig Brüchert hatten die Geschichte des Vereins aufgearbeitet und stießen dabei auf Serge Salomon, Eugens Enkel. Eine bewegende Geschichte, denn seinen Großvater hat Serge Salomon nie kennengelernt. Eugen Salomon, auch das kam erst bei den Recherchen heraus, wurde am 14. November 1942 wegen seines jüdischen Glaubens von den Nationalsozialisten im KZ Auschwitz ermordet - mit gerade mal 54 Jahren. Am vergangenen Wochenende war Serge wieder mal in Mainz. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) stellte den Spieltag zum 21. Mal unter das Motto "Erinnerung". Anlass ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945.

Jedes Jahr rund um den Geburtstag von Eugen Salomon erinnern die Fans von Mainz 05 mit einer Choreo an den Vereinsgründer, der auch den Bau des ersten Stadions finanziell unterstützt hatte. Jedes Jahr Erinnerung! Im Sommer 2024, als Serge im Stadion in der "Eugen-Salomon-Strasse 1" war, schaute der aktuelle Präsident von Mainz 05 Stefan Hofmann neben ihm in den Himmel und sagte: "Er war einer der Vordenker, der gedacht hat, ein Verein ohne Stadion, das wird nicht funktionieren."