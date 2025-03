Frauen-Bundesliga Theresa Merk nur noch bis Sommer Trainerin in Freiburg Stand: 31.03.2025 10:34 Uhr

Der SC Freiburg und Trainerin Theresa Merk gehen nach der laufenden Saison getrennte Wege. Beide Parteien haben sich dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag der 35-Jährigen nicht zu verlängern.

"Theresa hat in den vergangenen drei Spielzeiten mit viel Engagement und Akribie mit unserem Team zusammengearbeitet", sagte Birgit Bauer-Schick, Bereichsleiterin der SC-Frauen und -Mädchen zu der Personalie. "Wir haben gemeinsam Erfolge gefeiert, hatten aber auch sportlich herausfordernde Phasen. In gemeinsamen Gesprächen haben wir uns dazu entschieden, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison nicht fortsetzen werden."

Theresa Merk: "Drei spannende und lehrreiche Jahre"

Merk selbst sagte in einer Mitteilung des Sport-Clubs: "In offenen und vertrauensvollen Gesprächen haben wir gemeinsam entschieden, nach dieser Saison neue Wege zu gehen. Ich blicke auf drei spannende und lehrreiche Jahre in Freiburg zurück, in denen ich wertvolle Erfahrungen als Cheftrainerin in der Bundesliga sammeln durfte."

Nachfolge für die Cheftrainer-Position ist noch offen

In den vergangenen beiden Spielzeiten wurden die SC-Frauen unter Merk Sechste und Neunte in der Frauen-Bundesliga. 2023 gelang den Freiburgerinnen unter der 35-jährigen Trainerin der Einzug ins DFB-Pokalfinale. In der aktuellen Saison rangiert der Sport-Club derzeit in der Bundesliga auf dem fünften Tabellenplatz. Am Sonntag spielten die Freiburgerinnen bei RB Leipzig 1:1 unentschieden. Die Nachfolge für die Cheftrainer-Position ist noch offen.

