3. Liga Sandhausen erkämpft Unentschieden gegen Saarbrücken Stand: 04.11.2023 16:10 Uhr

In der Nachspielzeit rettet der SV Sandhausen in der 3. Liga gegen "Bayern-Schreck" 1. FC Saarbrücken einen Punkt.

Beide Teams traten unter der Woche im DFB-Pokal an, doch während der SV Sandhausen eine Überraschung gegen Bayer Leverkusen verpasste, gelang dem 1. FC Saarbrücken die Sensation gegen den FC Bayern München. An diesen Erfolg konnten die Gäste nicht anknüpfen. Sandhausen kämpfte aufopferungsvoll bis zur letzten Minute und sicherte sich durch Tore von Rouwen Hennings (45.+1) und Yassin Ben Balla (90.+4) einen Punkt. Für den FC trafen Manuel Zeitz (24.) und Kasim Rabihic (48.).

Beide Team auf zwei Positionen verändert

Wie auch die Gäste aus Saarbrücken veränderte Sandhausens Coach Jens Keller seine Startelf im Vergleich zum Pokal auf zwei Positionen: David Otto und Tim Maciejewski standen für Richard Meier und Sebastian Stolze von Beginn an auf dem Platz. Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl setzte auf Tim Civeja und Kai Brünker statt Fabio Di Michele Sanchez und Simon Stehle.

Die erste Chance der Begegnung erspielten sich die Hausherren. Alexander Mühling scheiterte aber in der siebten Minute aus spitzem Winkel knapp. Auch der erste Abschluss der Gäste - ein Kopfball von Manuel Zeitz (12.) - flog am Tor vorbei. In der 24. Minute machte es Zeitz dann besser: Nach einem Freistoß von Kasim Rabihic wurde der Kopfball von Brünker zunächst geblockt, doch Zeitz reagierte schneller als die Sandhäuser Abwehrspieler und donnerte den Ball aus vier Metern zum 1:0 für die Gäste ins Netz. Doch die Gastgeber ließen sich nicht hängen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war es Routinier Rouwen Hennings, der den Ball eiskalt links unten zum 1:1-Pausenstand versenkte.

Handelfmeter für Saarbrücken

Schon drei Minuten nach Wiederanpfiff entschied Schiedsrichter Robin Braun auf Handelfmeter für die Saarbrücker. Rabihic trat an und verlud SV-Torhüter Nikolai Rehnen. Nach der 2:1-Führung für die Saarbrücker ergaben sich zunächst keine zwingende Chancen. Mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Sandhäuser aber das Kommando. Die Gäste verlegten sich mehr und mehr aufs Verteidigen und hofften auf Konter. Allerdings fehlten auf Seiten der Gastgeber zunächst die zündenden Ideen, um das Abwehrbollwerk der Saarbrücker zu durchbrechen. Erst ein Standard in der 90. Minute brachte richtig Gefahr für das Saarbrücker Tor, doch der Freistoß von Hennings aus 20 Metern landete an der Latte. Die unermüdlichen Bemühungen der Gastgeber wurden aber schließlich doch noch belohnt: In der 94. Minute glich Yassin Ben Balla zum verdienten 2:2 aus. Fast wäre den Sandhäusern sogar noch der Siegtreffer durch Richard Meier gelungen, doch der Ball wurde noch von der Linie gekratzt.

Für den SV Sandhausen geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) nach Bielefeld zur Arminia, der 1. FC Saarbrücken empfängt zeitgleich 1860 München.