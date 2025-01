Basketball | ratiopharm Ulm Ratiopharm Ulm gewinnt auch beim MBC in Weißenfels Stand: 04.01.2025 22:29 Uhr

Ein starker Start ins neue Jahr: Nur zwei Tage nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Bamberg gewinnen die Ulmer Basketballer auch beim MBC in Weißenfels. Das 92:89 war aber mühsam.

Die Ulmer treten gleich am Anfang in der Weißenfelser Stadthalle sehr souverän auf mit einer stabilen Verteidigung. Sie erlauben den Gastgebern bis Mitte des ersten Viertels keinen einzigen Feldkorb, lediglich drei Freiwurftreffer. Vorne läuft der Ball gut. Dreier von Jessup, Korbleger von Roby trotz Foul. Nach einem Treffer von Nelson Weidemann zur Ulmer 15:3-Führung nimmt der Weißenfelser Coach eine Auszeit. Danach kommt der MBC zwar besser ins Spiel, aber die ratiopharm-Korbjäger bestechen weiterhin mit einer hohen Trefferquote und beenden den ersten Abschnitt mit einem 30:15-Zwischenstand.

Ratiopharm Ulm verspielt 16-Punkte-Vorsprung

Da die Basketballer aus dem Osten nun bessere Lösungen gegen die Ulmer Defensive finden, entwickelt sich im zweiten Viertel ein munteres Offensivspiel mit schönen Treffern auf beiden Seiten. Doch dann verlieren die Ulmer ihren Rhythmus. Der MBC zieht das Tempo an, und die Schwaben rennen plötzlich sprichwörtlich hinterher. Der 16-Punkte-Vorsprung der Gäste schmilzt immer weiter, bis der Weißenfelser Michael Devoe einen Ulmer Pass abfängt, über das ganze Feld dribbelt und für den 46:46-Ausgleich sorgt. Zur Halbzeit haben beide Teams 48 Punkte.

Ulmer Basketballer verlieren häufiger den Ball

Mit der frisch gewonnenen Energie und dem begeisterten Publikum im Rücken machen die Hausherren nach der Pause weiter, während die Ulmer die Distanzwürfe nicht mehr treffen oder schon im Spielaufbau den Ball verlieren. Nach einem Dunking von Ivan Tkachenko liegt ratiopharm mit sieben Zähler zurück (62:69). Ulm läuft Gefahr, erstmals seit 2018 wieder ein Spiel gegen den MBC zu verlieren.

Hochspannung in Weißenfels bis zur letzten Sekunde

Beim Stand von 67:73 aus Ulmer Sicht geht es ins entscheidende letzte Viertel. Es wird eine spannende Angelegenheit. Mit einem weiten Distanztreffer von Alfonso Plummer holt sich Ulm die Führung zurück (78:77). Ein Kampfspiel. Leicht ist nun gar nichts mehr, egal für wen. Während in den letzten drei Minuten die Weißenfelser kaum noch treffen, bleibt Ulm cooler und konzentrierter. Alfonso Plummer, der in Schlussphase heißt läuft, steht bei noch 22 Sekunden Restzeit völlig frei an der Dreierlinie und sorgt eigentlich für die Vorentscheidung zum 90:84 für Ulm.

Doch es wird wieder spannend. Bei noch neun Sekunden und drei Punkten Vorsprung für Ulm kommt der MBC noch einmal in Ballbesitz und hat mit dem letzten Wurf die Chance zum Ausgleich. Doch Charles Callisons Schuss prallt vom Ring. Die ratiopharm-Korbjäger jubeln über einen hart erkämpften und am Ende vielleicht auch etwas glücklichen Auswärtssieg in Sachsen-Anhalt.

Sendung am Di., 7.1.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg