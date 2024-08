Fußball | Bundesliga Nach Pleite in Freiburg: Großer Frust beim VfB Stuttgart Stand: 25.08.2024 11:06 Uhr

Nach dem verpatzten Bundesliga-Auftakt mit der 1:3-Pleite beim SC Freiburg ist der Frust beim VfB Stuttgart groß. Stürmer Ermedin Demirovic fordert eine rasche Reaktion.

Viel besser als der VfB Stuttgart konnte man nicht in die neue Saison starten. Neuzugang Ermedin Demirovic (2. Minute) brachte die Schwaben im baden-württembergischen Duell beim SC Freiburg per Seitfallzieher früh in Führung. Danach ließ sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß allerdings den Schneid abkaufen und musste nach Gegentreffern von Lukas Kübler (26., 61.) und Ritsu Doan (54.) mit einer 1:3-Pleite den Platz verlassen.

VfB-Keeper Alexander Nübel ist unzufrieden

"Wir wussten, dass es eklig wird hier in Freiburg: kleiner Platz, gute Atmosphäre, heißes Wetter. Trotzdem müssen wir nach der Führung das Spiel kontrollieren", monierte VfB-Keeper Alexander Nübel. "Denn dann wird es, wie letztes Jahr, glaube ich unser Spiel. Das haben wir nicht geschafft."

Sebastian Hoeneß: "Wir müssen eine andere Grundhaltung zeigen"

Auch Coach Hoeneß war unzufrieden. Sein Team habe temporär die Kontrolle verloren, kritisierte der Trainer. "Wir müssen mit schwierigen Phasen besser umgehen,", sagte Hoeneß im Gespräch mit SWR Sport. "Wir sind nicht gut umgegangen mit den Gegentoren, mit Widerständen und mit eigenen Fehlern. Diesen Vorwurf müssen wir uns machen." Er sei sich aber "sicher, dass wir daraus lernen werden. Wir müssen eine andere Grundhaltung zeigen, wenn es schwierig wird. Es muss unser Learning sein, dass wir mit Widerständen anders umgehen als in Freiburg".

Hoeneß betonte auch, dass der Kader noch nicht komplett sei. "Deswegen preise ich das ein, dass es noch nicht wie geschmiert läuft", sagte er.

Sebastian Hoeneß: "Der Schuss muss sitzen"

Insbesondere in der Innenverteidigung, in der in Freiburg Mittelfeldspieler Angelo Stiller aushelfen musste, soll vor Ende der Transferperiode noch eine Verstärkung kommen. "Es geht nicht darum, das Thema Woche für Woche mit großem Nachdruck zu hinterlegen. Wir sind uns da einig. Der Schuss muss sitzen", sagte Hoeneß.

Torschütze Demirovic sah die Niederlage indes gelassen. "Wir haben nicht richtig reingefunden, das passiert. Wir haben genug Zeit, es war erst das erste Spiel. Wir haben eine Topmannschaft und einen Topkader", sagte der Angreifer bei "Sky". Es werde sich "mit der Zeit zeigen, dass wir eine richtig geile Mannschaft sind und solche schwierigen Spiele auch ziehen können".

Klar ist: Nach dem guten Supercup-Auftritt in Leverkusen (2:2, 3:4 im Elfmeterschießen) war Freiburg für den VfB Stuttgart ein deutlicher Rückschlag. Die gute Nachricht: Bereits am Dienstag (20:45 Uhr) bei Zweitligist Preußen Münster im DFB-Pokal können es die Schwaben besser machen. Und in der Bundesliga steht am nächsten Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) gleich das nächste Südwestduell - und die nächste Chance auf Wiedergutmachung - an, wenn der Vizemeister den 1. FSV Mainz 05 empfängt.

Sendung am So., 25.8.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR