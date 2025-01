Fußball | Bundesliga Nach Berlin ohne Burkardt und Bo: Mainz zu Gast bei Union Stand: 17.01.2025 14:50 Uhr

Ohne Kapitän Jonathan Burkardt und ohne Bo Henriksen muss der FSV Mainz 05 bei Union Berlin ran. Der Coach aber glaubt, er wird dem Team nicht so sehr fehlen.

Ohne Jonathan Burkardt, aber wieder mit Nadiem Amiri geht der 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (ab 15.30 Uhr im Livecenter der Sportschau) ins Bundesligaspiel beim 1. FC Union Berlin. Wie der Club mitteilte, fällt der Nationalspieler mit muskulären Beschwerden im linken hinteren Oberschenkel, die er sich in Leverkusen zugezogen hatte, aus. Eine strukturelle Verletzung wurde aber ausgeschlossen. "Er ist froh, dass es keine schwere Verletzung ist und sehr optimistisch, so schnell wie möglich zurückzukommen", sagte Coach Bo Henriksen.

Wer in der Hauptstadt Burkardts Platz im Sturm einnehmen wird, ließ Henriksen offen. Kandidaten sind Armindo Sieb und Nelson Weiper. Nadiem Amiri kehrt zudem nach abgelaufener Rot-Sperre zurück in die Startelf. "Er ist ein unglaublich guter Fußballer und wichtig für das Team. Wir sind froh, dass er zurück ist", freut sich Henriksen über die Rückkehr seines Mittelfeldspielers.

Henriksen ohne Transferwunsch

Trotz der neuerlichen Verletzung seines Top-Stürmers sieht der Däne keinen Grund, auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv zu werden. "Ich denke, Jonny wird schnell zurück sein. Wir haben einen guten Kader. Es ist wichtig, dass junge Spieler wie Weiper auch Spielpraxis bekommen", so der 49-Jährige.

Er selbst wird in Berlin nach seiner Gelb-Roten Karte in Leverkusen gesperrt sein. Dass seine emotionale Art und sein aktives Coaching vermisst werden, glaubt er indes nicht. "Wir haben ein Team mit vielen Leadern. Die werden ihren Job machen. Ich habe zudem großes Vertrauen in meine Trainerkollegen", erklärte Henriksen, der die Partie in einer Loge verfolgen wird.

Laut bis nach Schlusspfiff?

"Ich hoffe, dass man mich hört, wenn wir ein Tor machen", sagte er. 30 Minuten vor dem Spiel muss er sich von der Mannschaft zurückziehen. Erst 30 Minuten nach Schlusspfiff darf er wieder zum Team. Sein Co-Trainer Michael Silberbauer wird die Rheinhessen an der Seitenlinie in Berlin coachen.

