Fußball | Bundesliga Maxi Beier on fire: Hoffenheims Top-Talent im Fokus von Nagelsmann? Stand: 28.09.2023 07:50 Uhr

Die TSG Hoffenheim mischt aktuell in der Spitzengruppe der Bundesliga mit. Großen Anteil daran hat der junge Stürmer Maximilian Beier. Laut einem Bericht darf er sich Hoffnungen machen auf seine erste Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft.

Eigentlich war es in dieser 38. Minute ein völlig ungleiches Duell. Der Zweikampf zwischen dem mit allen Wassern gewaschenen italienischen Europameister Leonardo Bonucci, 36, Neuzugang von Union Berlin, und dem Hoffenheimer Youngster Maximilian Beier, gerade mal 20 Jahre alt. Das blonde TSG-Talent aber bestand die Reifeprüfung mit Bravour: Beier spritzte den entscheidenden Schritt schneller in die Flanke von Grischa Prömel und bugsierte den Ball mit langem Bein und linkem Fuß ins hintere Berliner Tor-Eck. Bonucci kam zu spät und war düpiert, der TSG-Angreifer machte mit dem 2:0 ein weiteres Klassetor.

Pellegrino Matarazzo: "Er hat das Gen Tore zu machen"

"Das schafft er mit seiner Dynamik und mit seiner Technik", freute sich auch TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem Triumph an der Alten Försterei über den nächsten Beier-Treffer, "manchmal ist es nicht einfach zu sagen, warum einer trifft oder nicht. Entweder man hat dieses Gen oder man hat es nicht. Aber Maxi hat dieses Gen, Tore zu machen. Das hat man die letzten Wochen gesehen".

Vier Spiele, vier Bundesligatore für Maxi Beier

Diese Erfolgsserie der letzten Wochen ist in der Tat atemberaubend für einen jungen Bundesliga-Stürmer: Maximilian Beier, den alle nur Maxi nennen, traf in seinem vierten Bundesligaspiel in Folge. Nach seinem Tor als Joker in Heidenheim setzte der großgewachsene, flinke Angreifer auch gegen Wolfsburg, in Köln und jetzt eben auch bei Union Berlin den Ball ins Netz. Nach dem Heidenheim-Sieg rückte Beier in die Startelf und etablierte sich als Serien-Torschütze, die TSG Hoffenheim gewann mit den vier Beier-Treffern vier Bundesligaspiele hintereinander. Ein Top-Saisonstart nach der 1:2-Auftaktniederlage im badischen Duell gegen den SC Freiburg. "Er hat die Chancen verdient, die er bekommen hat, und er hat sie genutzt", so Coach Matarazzo.

Holt Nagelsmann Beier in die A- Nationalmannschaft?

Nun winkt dem Youngster der nächste große Karriere-Schritt. Laut der "Bild"-Zeitung denkt der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann darüber nach, Beier als seinen ersten Debütanten für die USA-Reise der Nationalmannschaft im Oktober zu nominieren.

Alle 61 Minuten ein Bundesligator

Wenn er im Verein so weitermacht, hat der junge Angreifer auf jeden Fall gute Chancen. Ausgerechnet Maxi Beier, der Jüngste in der TSG-Startelf, besitzt mit seiner Torgefährlichkeit großen Anteil am Hoffenheimer Erfolg. Zwischen all den namhaften Angreifern im TSG-Team wie Andrej Kramaric, Ihlas Bebou oder den Neuzugängen Wout Weghorst, Marius Bülter und Mergim Berisha konnte sich der U21-Nationalstürmer bislang sensationell gut in Szene setzen. Schon zum Trainingsstart im Sommer hatte Hoffenheims Sportgeschäftsführer Alexander Rosen gegenüber SWR Sport bei Maxi Beier von einer "spannenden Personalie" gesprochen. Statistisch gesehen gelang dem jungen Angreifer in dieser Saison alle 61 Minuten ein Bundesliga-Tor.

Hannover 96 als erfolgreiche Entwicklungsstation

Der Stürmer war vor der Saison nach zwei erfolgreichen Leih-Jahren von Hannover 96 aus der 2. Liga nach Hoffenheim zurückgekommen. In 68 Pflichtspielen hatte Beier 15 Tore für die Niedersachsen geschossen, weitere acht vorbereitet, konnte sich fußballerisch und auch körperlich in der rustikalen Spielklasse prächtig weiterentwickeln. Die Zeit war also gekommen, im Kraichgau den nächsten Anlauf in Sachen Bundesliga zu nehmen. Und der frühere Cottbusser nutzte die Chance, die er von Trainer Pellegrino Matarazzo erhielt, prächtig für sich und sein Team.

Von Energie Cottbus in die TSG-Akademie

2018 hatte Hoffenheim Maxi Beier als 15-jähriges Talent von Energie Cottbus in die TSG-Akademie geholt. Wie viele andere Hoffenheimer Jungprofis vor ihm hat er jetzt den Sprung in die Bundesliga geschafft. Auch über die Zwischenstufe der renommierten zweiten Mannschaft der TSG als "Sprungbrett nach oben" in der Regionalliga Südwest. Dort schoss Beier vor seiner Zeit in Hannover in 25 Spielen für die TSG zehn Tore, konnte sich erstmals im Männerfußball profilieren und erfolgreich in Szene setzen.

Schnelligkeit als große Stärke

Inzwischen gilt Maxi Beier als einer der vielversprechendsten jungen Stürmer in der Bundesliga. Auffällig ist vor allem seine Schnelligkeit mit und ohne Ball, damit ist er prädestiniert für das geradlinige Umschaltspiel der Hoffenheimer. Aber auch technisch schreckt Maxi Beier vor keinem Dribbling oder direkten Zweikampf zurück, wie das Spiel in Berlin zeigte, als er neben seinem Tor beinahe auch einen Elfmeter herausgeholt hätte.

Am Freitag gegen Borussia Dortmund

Beier on fire - der junge Mann dürfte auch am Freitag im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund (20:30 Uhr) gesetzt sein. "Ich freue mich über seinen Entwicklungsschritt", sagt Pellegrino Matarazzo kurz und knapp, "er ist ein Spieler mit extrem viel Potenzial".