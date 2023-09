Fußball | 2. Bundesliga Marlon Ritter: "Dirk Schuster ist ein ehrlicher Trainer" Stand: 25.09.2023 10:07 Uhr

Die Tabelle der 2. Liga ist eng. Zwischen Platz 1 und 11 liegen aktuell gerade mal fünf Punkte. Und mitten drin steht, formstark, der 1. FC Kaiserslautern mit eigenen Ambitionen.

So ein 3:1 Sieg am Nachmittag macht gute Laune. Entsprechend locker saß FCK-Mittelfeldspieler Marlon Ritter am Sonntagabend im SWR-Fernsehstudio in Mainz. Der Mann mit der Rückennummer sieben war auch gegen Hansa Rostock wieder einer der besten FCK'ler auf dem Platz. Die Erfolgsserie von nunmehr sechs Spielen ohne Niederlage kann sich sehen lassen. "In den ersten beiden Spielen haben wir uns die Dinger auch ein bisschen selbst eingeschenkt", blickt Marlon Ritter zurück. "Wir haben einen guten Lauf, aber da kommt noch einiges auf uns zu. Das ist eine harte Liga, jeder kann jeden schlagen."

Steigerung von Spieltag zu Spieltag

Nach einem eher mauen Saisonstart und zwei Niederlagen zu Beginn hat sich der FCK in einen kleinen Erfolgsrausch gespielt und belegt nach sieben Spielen Rang vier in der Zweitliga-Tabelle, die allerdings extrem eng ist. Düsseldorf ist Tabellenführer mit 14 Punkten. Schalke 04 als Sechzehnter auf dem Relegationsplatz hat sieben Zähler.

Erfolg auch Dank Trainer Dirk Schuster

Marlon Ritter genießt den aktuellen Erfolgslauf des Klubs und betont im SWR-Interview die wichtige Rolle von Trainer Dirk Schuster: "Wir sind defensiv gewachsen", betont Ritter. Diese Stabilität ist Verdienst des Trainers Dirk Schuster. Der Konkurrenzkampf im Kader ist hoch, das pusht die Spieler in jeder Trainingseinheit alles zu geben, sich dem Trainer zu präsentieren und aufzudrängen. "Dirk Schuster ist ein sehr ehrlicher Trainer", sagt Ritter. "Ein Trainer, der dir sagt, wenn du mal gut bist. Der dir aber auch sehr direkt sagt, wenn du mal nicht so gut bist." Ritter mag diese Offenheit seines Coaches.

Vor 40.450 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion hat der 1. FC Kaiserslautern seine Erfolgsserie gegen Hansa Rostock also fortgesetzt. Trainer Dirk Schuster schaut entspannt auf den vierten Tabellenplatz: "Momentan ist die Gemengelage sehr gut. Wir wollen diese Welle jetzt weiterreiten und werden hoffentlich nächste Woche in Osnabrück die gleiche Messlatte erreichen, die wir heute an den Tag gelegt haben", bilanzierte Schuster nach dem Spiel. Aktuell jedenfalls ist der Betzenberg eine kleine Wohlfühloase. Das kann aus Sicht der Fans und der Spieler gerne so weitergehen.